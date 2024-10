Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vești bune pentru milioane de români: „Mă aştept să trecem iarna doar cu gaz românesc, depozitele sunt în supraplin, undeva la 103,29%”!

Potrivit ministrului Burduja, România va trece iarna aceasta doar cu gaze din producţia internă. În unele oraşe din ţară, primăriile au început deja să livreze căldură în apartamente.

Întrebat cât este de pregătită România pentru sezonul rece, Burduja a dat asigurări „că România are mai multe gaze chiar decât anul trecut înmagazinate”, adăugând că este de aşteptat să trecem iarna cu gaz românesc.

„Prin aceste producţii şi respectiv extrageri, reuşim să ne acoperim consumul. Mă aştept să trecem iarna doar cu gaz românesc, cu excepţia acelor cazuri în care, din raţiuni comerciale, anumite companii decid să importe, atunci când gazul de import e mai ieftin decât extragerea gazului din depozite”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Mai mult, Sebastian Burduja a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca România să se confrunte cu o iarnă extrem de geroasă.

„România are posibilitatea de a importa gaze. Pe segmentul de gaze, acolo am temerile cele mai mici, pentru că pe consumul estimat, respectiv producţie, plus extragere din depozite, nu ar trebui să avem nici un fel de problemă. Dacă se va pune totuşi problema unor importuri, putem să apelăm în continuare la gazul din Azerbaidjan, care vine prin Turcia şi urcă prin Bulgaria spre România”, a spus ministrul.

Cât despre facturile care vor veni, „rămân plafonate la aceleaşi plafoane maxime pe care acum le cunoaştem”, a subliniat Burduja.