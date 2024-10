Trump susține că l-a amenințat pe Putin în privința Ucrainei!

Candidatul republican la președinție al SUA, Donald Trump, a spus că l-a amenințat pe președintele rus Vladimir Putin că va lovi centrul Moscovei dacă nu încetează să „persecută” Ucraina, informează Realitatea.net.

„I-am spus: „Vladimir, dacă te duci după Ucraina, o să te lovesc atât de tare încât nici nu-ți vine să crezi. Te lovesc chiar în mijlocul Moscovei”. Am spus: „Suntem prieteni, nu vreau să facem asta, dar nu am de ales”, a spus Trump pentru The Wall Street Journal.

Potrivit lui, Putin a răspuns „nicio cale”, care poate fi tradus prin „niciun fel” sau „nu poate fi posibil”. Cu toate acestea, potrivit lui Trump, el l-a avertizat încă o dată pe președintele rus: „Veți avea foarte multă durere de cap, iar eu o să-ți iau protecția de deasupra capului”.

Trump nu a precizat când și în ce circumstanțe a avut loc această conversație. În același timp, el a remarcat încă o dată că el și Putin au avut o relație excelentă. Președintele rus „știe că sunt [dat naibii] nebun”, a subliniat Trump.

Anterior, la una dintre întâlnirile sale cu sponsorii campaniei sale electorale, Trump a spus că va bombarda Moscova ca răspuns la invazia Ucrainei de către armata rusă. Acest lucru, după cum scrie Washington Post, i-a surprins pe unii dintre donatorii campaniei sale.