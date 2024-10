Nestlé dezvăluie ce se întâmplă cu ambalajele din plastic flexibil

Parteneriatul dintre producători, Organizații care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP), autorități și societatea civilă reprezintă rețeta de succes pentru atingerea țintelor naționale de reciclare prin redirecționarea atenției în reciclarea plasticului către folia flexibilă.

Nestlé observă un interes crescut al populației în ceea ce privește colectarea selectivă a ambalajelor din polietilenă sau alte tipuri de plastic flexibil utilizat preponderent în industria alimentară, atenție care este necesară în contextul creșterii constante a țintelor de reciclare și dezvoltării sistemului de garanție.

Această tendință este susținută de către campaniile de educare și conștientizare, precum ”ReciCLARea e totul”, inițiată de către companie împreună cu Green Resources Management, Federația Națională a Părinților (FNAP) – Edupart și Primăria Sector 6, campanie menită să explice simbolurile de colectare separată și reciclare de pe ambalajele din industria alimentară și să pună accent pe plasticul flexibil.

Campania lansată în mai 2024 s-a încheiat săptămâna aceasta prin vizita elevilor din clasa a VI-a D de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din București, câștigătorii marelui premiu al concursului de design de postere, la fabrica GreenGroup din Buzău, specializată în reciclarea deșeurilor din plastic și echipamente electrice și electronice.

În campanie au fost înscrise 361 de lucrări, dintre care 50 au fost expuse la Palatul Parlamentului, în cadrul unei expoziții care a arătat dorința copiilor de a avea un mediu înconjurător mai curat, aspect de care factorii de decizie politică și administrativă de la toate nivelurile trebuie să țină cont.

Vizita la fabrica de reciclare GreenGroup le-a reamintit celor mici importanța colectării separate și le-a dezvăluit procesul complex prin care ambalajele din plastic flexibil primesc o nouă viață. De asemenea, tinerii vizitatori au putut observa direct procesul de reciclare a deșeurilor electrice și electronice, de la recepție și sortare, până la dezasamblarea, procesarea și stocarea materialelor reciclabile rezultate.

„Suntem încântați să împărtășim tinerei generații din cunoștințele și experiența noastră in domeniul reciclării, iar succesul acestei campanii ne motivează să continuăm misiunea GreenGroup de educare și conștientizare”, a declarat Alina Georgescu, Director General Green Resources Management.

„Nestlé a lansat acest proiect pentru că, la nivel național, încă nu se colectează o cantitate suficient de mare de ambalaje de plastic flexibil. Este nevoie ca românii să se implice și mai mult în colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje din plastic flexibil, susținând astfel atingerea țintelor naționale de reciclare asumate la nivelul Uniunii Europene”, spune Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Pentru a avea succes în inițiativa de promovarea unei industrii de reciclare a plasticului flexibil, primii pași implică educarea populației cu privire la regimul special necesar colectării selective a ambalajelor din polietilenă sau alte tipuri de folii de plastic din industria alimentare. Spre deosebire de PET-uri, ambalajele din polietilenă sunt preponderent ”murdare” după consumul alimentului. Altfel spus, fiind în contact cu produse alimentare de consistențe variate, ele păstrează urme de la aceste alimente. Pentru creșterea gradului de reciclare, înainte de a fi depuse în containerele de colectare, aceste ambalaje ar trebui curățate sau chiar spălate. Pe de altă parte, acest proces ar putea fi preluat de o facilitate industrială special concepută, destinată reciclării acestor ambalaje flexibile, dar care ar implica investiții de amploare.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.