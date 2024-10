Ziua Mondială a Psoriazisului – ”Sunt un om la fel ca tine!” Doar 14.685 de pacienți cu psoriazis sunt în Registrul Național de boli Dermatovenerice!

De peste 20 ani, în 56 de țări , din întreaga lume , data de 29 Octombrie este dedicată bolnavilor de psoriazis, un motiv în plus pentru a crește gradul de conștientizare și informare asupra acestei boli și de a reduce totodată nivelul stigmatizării și al prejudecăților față de acești semeni al căror mesaj de reciprocitate empatică este tradus în campania suport de anul acesta a Societății Române de Dermatologie prin sintagma ”Sunt un om la fel ca tine!”.

Psoriazisul a fost declarat de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 5-a cea mai importantă boală cronică necontagioasa, alături de boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau unele boli respiratorii.

Statisticile oficiale arată că, peste 400.000 de români suferă de Psoriazis, iar la nivel global numărul pacienților afectați de această boală depășește cifra de 125 milioane (aproape 3% din populația globului fără a face diferența dintre sexe).

Potrivit Societății Române de Dermatologie, numărul total de cazuri în populația generală în România este de 4,9% pentru psoriazis și 1,38% pentru artrita psoriazică. Vârsta de debut a psoriazis-ului este sub 40 de ani pentru peste 70% din cazuri, cu un vârf între 16 și 22 de ani. Un al doilea vârf este cuprins între 57 și 60 de ani.

Implicată în multiple campanii de prevenție medicală, dar și de asumare a responsabilității și a unei conduite raționale și empatice față de pacienții ce traversează diferite perioade complicate din punct de vedere emoțional, psihologic și social, Societatea Română de Dermatologie, prin reprezentanții săi, a atras atenția , și cu această ocazie a “Zilei Mondiale a Psoriazisului”, asupra faptului că această boală nu este una contagioasă și nu trebuie să facă diferențe.

Mai mult, ceea ce se impune în acest caz ca fiind molipsitor este empatia pe care ar trebui să o avem față de acești pacienți a căror boală, chiar dacă nu este una vindecabilă, beneficiază, prin tratament adecvat, de o reducere considerabilă a intensității, precum și de o remisiune a leziunilor pe perioade lungi de timp.

” Am afirmat mereu și, nu doar astăzi, când marcăm Ziua Mondială a Psoriazisului, că această boală reprezintă o reală problemă de sănătate publică, fiind o afecțiune sub – diagnosticată și sub – tratată în România , reticența pe care o manifestă cei afectați de psoriazis față de medic fiind una dintre cauzele principale care, din păcate, este influențată de un nivel ridicat pe care societatea românească îl înregistrează din punct de vedere al stigmatizării și al prejudecăților față de acești pacienți care se confruntă nu doar cu boala în sine, ci cu o multitudine de alți factori nocivi sănătății, psoriazisul conducând frecvent la stări de depresie, la o accentuare a gradului de stres și, uneori, la idei suicidale” a declarat Președintele Societății Române de Dermatologie (SRD), Prof.Univ.Dr. Călin Giurcăneanu.

La rândul său, Dr. Alin Nicolescu – Secretar General al SRD consideră că ” Este imperios să înțelegem la nivel global că adresabilitatea la medic nu trebuie să se facă doar atunci când evoluția unei boli a depășit un anumit prag sau când gravitatea acesteia reduce calitatea vieții, adresabilitatea la medic trebuie să fie periodică și să aibă caracter de prevenție, iar în cazul pacienților cu psoriazis, din nefericire, interacțiunea cu medicul dermatolog sau cu medicul de familie, este extrem de redusă, motiv pentru care, la nivelul Societății Române de Dermatologie, am amplificat programele de informare și conștientizare legate de impactul profund pe care această boală îl poate avea asupra sănătății , de a reduce nivelul stigmatizării și totodată, de a anula în mentalul colectiv ideea nocivă că psoriazisul este o rușine socială, dar cu toate acestea ne situăm cu mult sub gradul de depistare precoce și diagnostic pe care îl înscriu țările civilizate europene ”.

Ușoară creștere a pacienților în Registrului Național de boli Dermatovenerice

Datorită unui demers profesional iniţiat de către Societatea Română de Dermatologie prin realizarea Registrului Național de boli Dermatovenerice astăzi sunt înscriși , diagnosticați și monitorizați, 14.685 de pacienți cu psoriazis comparativ cu tabloul din 2023 -13.103 de pacienți- dintre care 8.096 sunt bărbaţi si 6.589 sunt femei, la nivelul Municipiului București fiind înregistrați 1.809 pacienti (12%), restul de 12.876 fiind din alte localități din România.

Dar gravitatea pe care o prezintă situația pacienților cu psoriazis din România este dată de faptul că, pe de o parte, aceștia rămân necunoscuți, neprezentându-se niciodată la medic, se prezintă o singură dată la cabinetul dermatologic sau refuză să se înscrie în acest important Registru Național de boli Dermatovenerice.

Din păcate, țara noastră se află printre primele locuri în Europa, având aproximativ 400.000 de oameni care suferă de psoriazis , iar un procent de 20-30% dintre acești pacienți dezvoltă și artrită psoriazică, care în timp duce la leziuni articulare severe și deformante, care deseori provoacă handicap.

Psoriazisul este o afecţiune cronică, care pe lângă alte manifestări se caracterizează printr-o evoluţie accelarată a celulelor pielii. În mod normal, celulele pielii se regenerează în 28-30 de zile, dar în cazul psoriazisului acest proces are loc în doar 3-4 zile. Această accelerare are drept consecinţă apariţia unor plăci tegumentare îngroşate de culoare roz acoperite cu cruste alb-sidefii. Boala afectează în proporţii egale femeile şi bărbaţii, vârsta medie de debut fiind în general situată în intervalul 15-30 de ani, însă poate să apară la orice vârstă, inclusiv la copii sau la persoane înaintate in vârstă.

Cauzele exacte ale psoriazisului nu sunt cunoscute. Este însă confirmat faptul că boala este legată de sistemul imunitar şi că există o predispoziţie genetică de a dezvolta această afecţiune. De asemenea, stresul mental şi emoţional reprezintă un factor important care determină exacerbarea bolii. Psoriazisul este o afecțiune cronică, inflamatorie, determinată genetic, cu o frecvență de 4,9% în România. Netratat, psoriazsul se asociază cu: depresia, stresul, iar frustarea afectează relațiile pacientului cu familia, prieteni, etc.

Această boală apare pe un fond genetic, sub influenţa anumitor factori declanşatori. Boala afectează în proporţii egale femei şi bărbaţi, având două vârfuri de incidență 16-22 de ani și 57-60 de ani, însă poate să apară la orice vârstă, inclusiv la copii.

Psoriazisul este mai mult decât o boală de piele, determinând multiple implicaţii la nivel psihosocial, profesional şi economic.

43% dintre bolnavi consideră că psoriazisul este o”ruşine socială”

60% dintre pacienţi suferă de episoade depresive

1 din 3 bolnavi a avut un gând suicidal într-un anumit moment

50% dintre pacienţi relatează o calitate a vieţii scăzută din cauza discriminării la locul de muncă

62% dintre pacienţi se confruntă cu probleme financiare din cauza bolii

Anual, prin campanii de informare și conștientizare bine definite , SRD continuă să atragă atenţia populaţiei prin postarea unor mesaje şi concepte vizuale în spaţii publice precum unităţi de învaţământ (gradiniţe, şcoli, licee, facultăţi), săli de sport, saloane de înfrumuseţare, bazine de înot, plaje, clădiri de birouri și altele, unde persoanele bolnave de psoriazis pot fi discriminate din cauza lipsei de informare despre această afecţiune, iar efectul acestor acțiuni s-a reflectat în timp şi în creşterea adresabilităţii la medicul dermatolog, psiholog şi chiar nutriţionist (specialităţi conexe la care este bine să se adreseze pacientul cu psoriazis).

Statisticile arată că psoriazisul afectează 125,000,000 de oameni la nivel mondial, dintre aceștia 30% au artrită psoriazică, 46% din cazurile severe de psoriazis pot dezvolta diabet, iar 58% probleme cardiace.

Potrivit celor mai recente studii, psoriazisul este estimat a avea o rată de apariţie de 2% în populaţia nord europeană şi de 2%-2,6% în populaţia americană (aproximativ 4,5 milioane de oameni). Există și zone cu rate de apariţie relativ scăzute (de exemplu Japonia). Estimarea prevalenței psoriazisului și psoriazisului artropatic la nivelul populației adulte de peste 18 ani din România pentru psoriazis este 4,9% , peste media europeană.

Despre Psoriazis

Psoriazisul nu este o boală contagioasă (transmisibilă). ESTE o boală cronică, care nu se vindecă dar care poate fi ținută sub control prin tratament adecvat și adaptarea corespunzătoare a stilului de viață. ESTE mai mult decât o afecțiune cutanată. Este o boală mediată imun (apare datorită funcționării defectuoase a sistemului imunitar) care produce inflamație. Erupții cutanate sau pete de culoare roșiatică cu zone de inflamație, adesea acoperite cu solzi/plăci sidefii; în cazurile severe, plăcile vor crește în dimensiuni și se vor îmbina unele în altele, acoperind suprafețe mai mari . Mâncărime, durere, piele crăpată sau cu sângerări . Afectarea unghiilor de la mâini și de la picioare cu decolorarea, îngroșarea, deformarea acestora, apariția de mici puncte, corodări, plăci solzoase pe scalp.

DESPRE SOCIETEATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE

