KitKat® devine batonul oficial de ciocolată al F1®

Nestlé și Formula 1® (F1®) au anunțat un parteneriat de referință, făcând din KitKat batonul oficial de ciocolată al Formula 1. Această colaborare pe mai mulți ani este cel mai mare parteneriat global de brand al Nestlé până în prezent, semnalând un pas major pentru producătorul de ciocolată și pentru una dintre mărcile preferate de batoane de ciocolată ale consumatorilor.

Aducând mesajul său universal „Have a Break, Have a KitKat®” în lumea de mare viteză a Formulei 1, KitKat va susține importanța de a face o pauză.

Parteneriatul se va lansa oficial în sezonul 2025, marcând cea de-a 90-a aniversare a KitKat și cea de-a 75-a aniversare a Formulei 1. Apoi se va extinde în întreaga lume în 2026. Pasionații de F1 pot aștepta cu nerăbdare activări pentru consumatori, premii promoționale, zone imersive pentru fani la Marile Premii, cu branding pe pistă și conținut atractiv.

Acest parteneriat unește două mari baze globale de fani într-un mod inovator, care îmbină fiorul sportului cu motor cu renumitul simț al umorului KitKat și tradiția de a împărtăși pauzele.

„Formula 1 este un fenomen global cu o bază de fani diversă și în creștere rapidă, în special în rândul publicului mai tânăr. Cu acoperirea sa globală și programul complet, F1 oferă KitKat platforma perfectă pentru a reaminti tuturor să-și facă timp pentru o pauză. Suntem încântați să aducem sentimentul nostru de distracție caracteristic acestui sport palpitant și să creăm experiențe memorabile pentru fanii din întreaga lume”, a declarat Bernard Meunier, șeful unităților strategice de afaceri și marketing și vânzări la Nestlé.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer la Formula 1, a declarat: „Suntem încântați că un brand atât de recunoscut și vesel precum KitKat ni se alătură ca partener. Este iubit la nivel universal și abia așteptăm să vedem experiențele fantastice pe care le vor aduce fanilor noștri de pe pistă și noile audiențe pe care le vor genera acestui sport.”

”Chiar și cei mai rapizi sportivi au nevoie de pauză! KitKat și Formula 1 au semnat un nou acord de parteneriat, făcând KitKat batonul oficial de ciocolată al Formulei 1. O dovadă solidă pentru planul nostru ambițios câștigător Kit Kat! Rămâneți pe fază pentru mai multe știri în viteză!”, a spus Daniela Yordanova, Business Manager Confectionery Romania, Bulgaria, Adriatic North, Adriatic South.

Cu o bază de fani estimată la 700 de milioane de fani în întreaga lume, F1 este în creștere de popularitate, inclusiv în rândul unui public mai tânăr și mai divers. Unu din trei fani a început să urmărească fenomenul F1 în ultimii patru ani. Generația Z constituie grupul de fani cu cea mai rapidă creștere, urmată îndeaproape de baza de fani de gen feminin, care reprezintă acum 40% din baza totală de fani, față de 32% în 2018.

Formula 1 și KITKAT au o marcă puternică și o aliniere geografică. Cu 24 de curse care au loc în întreaga lume, inclusiv curse în 9 din primele 10 piețe KitKat, este o potrivire perfectă.

