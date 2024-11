Noi reguli privind obținerea permisului auto!

Recent, au intrat în vigoare noi reguli privind obținerea dreptului de a conduce vehicule și a emiterii permisului de conducere. Astfel, cei care au făcut cursuri la școlile auto vor avea un timp limitat pentru susținerea probei teoretice și a celei practice.

Potrivit ASP, candidatul care deține dreptul de a conduce un vehicul cu transmisie mecanică (spre exemplu categoria B sau C) și care dorește să obțină o categorie superioară (spre exemplu: cutie mecanică, categoria C sau D), atunci când va merge la ASP să susțină examenul practic pentru o categorie superioară, va susține proba pe un autovehicul cu transmisie automată/semiautomată.

În același timp, persoanele care au permis de conducere pentru categoria B, vor obține automat dreptul de a conduce vehicule din subcategoriile (AM/motoretă/scooter).

Ulterior, ASP a menționat că persoanele care dețin permis de conducere pentru categoria B de cel puțin 24 luni, vor putea obține dreptul de a conduce vehicule din subcategoria (A1/motocicletă ușoară), fără a susține examene în acest sens la ASP, cu condiția absolvirii unui curs deplin de instruirea practică în conducerea vehiculului din această subcategorie, conform unui program de formare autorizat/acreditat potrivit legislației, în cadrul unei unități de instruire specializate.

Agenția Servicii Publice a menționat că persoana care a absolvit unitatea de instruire a conducătorilor de vehicule (adică școala auto) dovedită prin deținerea certificatului de absolvire înscris în registrul de stat al unităților de instruire a conducătorilor de vehicule (RUICVF), are la dispoziție un an de zile de la data absolvirii pentru a susține întregul proces de examinare (atât teoria, cât și practica). Atunci când candidatul nu se încadrează în termenul de un an de zile, acesta este obligat să facă cursuri suplimentare de teorie și să reia procesul din nou. Dacă acesta nu susține proba practică, el va urma cursuri suplimentare de practică și va relua procesul din nou.

„Scopul nostru este să reducem birocrația și să oferim fiecărui cetățean un contact mai facil și mai direct cu autoritățile publice.”, a spus Mircea Eșanu, Directorul Agenției de Servicii Publice.

În același timp, pentru a răspunde cerințelor crescute și pentru a asigura un proces de examinare eficient, ASP a anunțat completarea parcului autor destinat examinării cu vehicule noi.

„În perioada de când am preluat mandatul de director al Agenției Servicii Publice, parcul auto al instituției, destinat procesului de examinare, a fost reînnoit practic în totalitate. In doar trei ani, au fost procurate 76 de autovehicule noi (automobile, camioane, autobuze, microbuze și motociclete) în sumă totală de circa 70 milioane de lei.”, a mai spus directorul ASP.