Octavian Oprea, candidat PNL București pentru Camera Deputaților: Sunt convins că tinerii pot aduce politica mai aproape de oameni!

Am 33 de ani, mi-am petrecut cea mai mare parte din viață în Sectorul 6 și sunt profund atașat de București.

Am intrat în politică pentru că fac parte dintr-o generație care vrea să facă lucrurile mai simple și mai ușoare pentru oameni.

Candidatura mea pentru Camera Deputaților din partea PNL București este un angajament față de comunitatea noastră. Este un pas pe care îl fac cu încredere, pentru că am demonstrat, prin ceea ce am realizat până acum în administrația publică, că se poate. Fie că vorbim despre digitalizarea administrației publice sau despre modernizarea sectorului energetic, rezultatele concrete sunt cele care vorbesc cel mai bine despre ceea ce pot face.

Cred că onestitatea, ducerea lucrurilor până la capăt, mai puține vorbe și mai multe proiecte sunt ceea ce ar trebui să definească un politician.

România are nevoie de o generație dinamică, cu acțiuni concrete și rezultate vizibile, cu proiecte de construit aici, în România, și pentru români. Am intrat în politică pentru ca sunt convins ca tinerii pot face diferența atunci când vor să se implice.

Sunt convins că Parlamentul trebuie să fie un partener al administrației locale, iar împreună putem transforma modul în care funcționează acum lucrurile. Nu este normal ca bucureștenii să fie nevoiți să traverseze întreg orașul pentru a merge la un spital sau pentru a beneficia de alte servicii publice. Avem nevoie de soluții locale, dezvoltate în mijlocul comunităților.

Sprijin pentru Sectorul 6 și București

Sectorul 6 este locul unde m-am maturizat și mi-am întemeiat o familie. În calitate de deputat, îmi propun să sprijin echipa primarului Ciprian Ciucu în proiectele care vor transforma sectorul într-un exemplu pentru întreaga Capitală. Grădinițele, școlile, parcurile și spitalele pe care le construim în Sectorul 6 au devenit un standard pentru întreg Bucureștiul. Este nevoie de un efort comun, coordonat, pentru ca fiecare bucureștean să simtă că are acces la condiții mai bune de trai.

Sectorul 6 este un model de succes despre ceea ce înseamnă administrație liberală, dar se poate face și mai mult cu un Guvern liberal și parlamentari liberali care să înțeleagă cu adevărat alături de nevoile comunităților din România.

De la sectorul privat la transformarea administrației publice

Cariera mea a început în sectorul privat, în companii de renume precum IBM, unde am implementat sisteme informatice complexe și am colaborat cu echipe din întreaga lume. Această experiență m-a învățat că succesul depinde de viziune, de capacitatea de a lucra în echipă și de dorința de a obține rezultate reale. Am aplicat aceste principii atunci când am preluat conducerea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), o provocare imensă, dar și o oportunitate de a pune bazele unei administrații publice moderne.

Ca președinte al ADR, am contribuit la lansarea unor proiecte esențiale pentru transformarea digitală a României. Am lansat la ADR singura strategie destinată transformării digitale a României și am pus în practică măsuri concrete în acest domeniu. Ghiseul.ro, platforma de plăți online, și aplicația mobilă aferentă au scutit milioane de români de timpul pierdut în fața ghișeelor pentru a-și plăti taxele publice. Am dezvoltat, totodată, ROeID, un identificator electronic unic pentru fiecare român, și am coordonat interconectarea bazelor de date naționale prin platforma SNI.gov.ro. România are nevoie de astfel de proiecte pentru că digitalizarea este astăzi cea mai practică soluție pentru a simplifica viața oamenilor.

Digitalizarea este soluția care simplifică viața românilor

Digitalizarea nu este doar despre tehnologie, ci despre cum facem viața oamenilor mai ușoară. Este inacceptabil ca, în 2024, să pierdem ore întregi la cozi pentru acte care ar putea fi rezolvate cu câteva clickuri. Este timpul să extindem aceste soluții la toate nivelurile administrației publice. Avem nevoie de un sistem legislativ care să susțină accelerarea digitalizării și care să elimine barierele birocratice.

Modernizare și sustenabilitate în sectorul energetic

În prezent, ocup funcția de director general al Electrocentrale Grup S.A., unde am reușit să creștem cifra de afaceri cu 30% într-un timp foarte scurt. Mai mult decât atât, am inițiat proiecte noi pentru producția de energie regenerabilă și am digitalizat fluxurile de lucru în proporție de 99%.

Un angajament pentru viitor

În Parlamentul României, vreau să continui și ceea ce am început în domeniul digitalizării și să extind aceste principii în toate domeniile. România are nevoie de un sistem legislativ modern, de politici publice care să pună oamenii pe primul loc și de o administrație care să funcționeze în slujba cetățeanului. Cred că putem schimba modul în care se face politică, prin muncă, determinare și prin rezultate concrete.

Politica nu ar trebui să fie despre vorbe goale, ci despre acțiuni care să facă viața oamenilor mai bună. Putem construi o administrație mai eficientă, un București mai sigur și mai verde și o Românie care să răspundă așteptărilor oamenilor.

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională, votați liberal pentru București! Da, se poate!

