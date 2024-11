A început Chocolate Saga!

Cel mai greu an pentru piața de ciocolată, dar și pentru întreaga piață de dulciuri, 2024 se încheie cu o tendința clară de contracție, dar și cu jucători stabili și hotărâți să reușească.

Piața europeană se contractă, însă, în același timp, piața românească a crescut. 60.000 de tone de ciocolată procesează anual România în acest moment, în creștere față de anii trecuți. Dar experții spun ca de fapt creșterea este mult muncita, iar tendința europeana este de contractare.

„Ne-am confruntat cu cel mai greu an pentru industrie. A început cu prețul la cacao, care s-a dublat și a generat o adevărată criza. A continuat cu mărirea tva-ului la produsele dulci de la 9 la 19% și de 2 luni ne confruntam cu o semi-criza europeană pe piața de lactate.”(Marian Anghel, owner OmniaGusti).

În ajutorul micilor producatori nu a venit nici o organizație la care v-ati fi așteptat, ci un importator român. Acesta a înțeles ce se întâmplă în piață, a făcut stocuri și a ajutat mult la atenuarea șocului, refuzând sa mărească prețul pe o perioadă destul de lunga, atât cât s-a putut. „Acesta este unul dintre momentele în care un om poate alege sa fie profitor sau partener. OmniaGusti a ales sa fie partener. Și cred ca asta va conta atât timp cât aceste companii vor exista (Andreea Ilina, organizator Chocolate Saga).

Creșterea TVA este debusolanta, iar ca materie prima, zaharul beneficiază de tva 9%.

Primul magazin Bean to bar din România se deschide la București

Kestar deschide primul magazin Bean to bar la București. Magazinul va găzdui întreg procesul de transformare a bobului de cacao, produsele de aici fiind complet naturale.

„Investiție în depozit cacao crudă și laboratorul de producție 150.000 euro. Investiție în magazin 80000. Importam cacao cruda, in stoc avem in jur de 23 de origini. Ne extragem propriul unt de cacao din boabele prăjite. Toata ciocolata și produsele cum ar fi unt de cacao și cacao pudra sunt produse din boabele crude in fabrica noastra” (Kestar).

OmniaGusti anunță deschiderea celui de-al 7-lea centru logistic din țară, de aceasta dată la Constanța

După Timișoara, București, Craiova, Brașov, Oradea, Bacău, compania anunță deschiderea celui de-al 7-lea centru logistic, la Constanța. „Cu o investiție semnificativă, depozitul este atat garanția așezării brandului în piață, cât și garanția partenerilor ca nevoile le sunt îndeplinite rapid și corect.”(Marian Anghel, owner OmniaGusti).

Pregătiri pentru platforma perfectă

OmniaGusti are ca scop construirea unei platforme ideale , atât pentru cofetării cat si pentru persoane fizice pasionate.

“Vom fi prezenți la Saga Chocolate cu un concept. Un proiect care va fi gata funcțional pentru public la începutul anului 2025.

Părerea clienților, a oamenilor este importantă pentru noi și vom ține cont de orice idee sau orice propunere menită să ne ajute să lansăm platforma perfectă.

Cofetareste.ro va fi un site complet, interactiv, iar serviciile oferite de această platformă vor fi unice în România. Logistica este 90% in regim propriu, pentru a controla mult mai ușor comenzile, iar clientul sa fie pe deplin satisfăcut.

Și pentru a premia oamenii care participa la acest festival al ciocolatei, aceștia vor putea sa se înregistreze pe site-ul Cofetareste.ro, pe parcursul celor trei zile, beneficiand de un discont pentru prima comanda.”

Chocolate Saga Ediția de Crăciun se desfășoară în perioada 22- 24 noiembrie , de luni pana vineri, la Sala Polivalentă din capitală și va fi cel mai mare eveniment de profil din România.