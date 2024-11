Marcel Ciolacu a votat la Şcoala Gimnazială 192 din Bucureşti: Am votat pentru cât mai multe victorii ale României!

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a votat duminică dimineaţă, la ora 9, declarând apoi că şi-a acordat votul pentru o Românie prosperă, care să înregistreze cât mai multe victorii.

Marcel Ciolacu a votat la ora 9, la Şcoala Gimnazială 192, din Bucureşti, fiind însoţit de mai mulţi colegi de partid, printre care şi preşedintele PSD sector 1, Florin Manole.

„Am votat pentru o Romanie puternica economic, cu o voce puternica in lume, in care romanii sa aiba un trai decent si nu in ultimul rand al carei presedinte sa munceasca pentru tara si poporul sau. Am votat pentru cat mai multe victorii ale Romaniei, cum a fost aderarea completa la spatiul Schengen. Am votat pentru echitate sociala si pentru pace. Toti ne dorim un trai mai bun si sunt convins ca dupa aceasta campanie electorala asa va fi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD s-a întreţinut cu alţi alegători aflaţi în secţia de votare şi chiar a acceptat să facă sefie-uri cu câţiva dintre ei.

„Îmi doresc să fiu președintele tuturor românilor. Deși suntem diferiți, România este a fiecăruia dintre noi. Îți promit că voi munci pentru tine, că voi fi onest și echilibrat.

Țelul meu este să încerc să schimb în bine viața ta și a familiei tale. Numai atunci mă voi simți împăcat față de tine și în fața lui D-zeu. Te invit să scriem împreună povestea de succes a țării noastre. Vino pe cale sigură pentru România”, a spus Marcel Ciolacu.