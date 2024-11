Marcel Ciolacu și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD!

Marcel Ciolacu a avut o primă reacție după eșecul PSD din turul 1 al prezidențialelor. „Mi-am depus demisia încă de aseară la secretarul general al partidului, a spus Ciolacu. PSD nu va face nicio contestație, a mai spus acesta.”

Marcel Ciolacu a anunțat luni după amiază că și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD. A spus, însă, că va rămâne alături de colegi, până duminică, după alegerile parlamentare, arătând însă că, la viitoarele alegeri, nu va mai candida la alte funcții în interiorul partidului, dar, deocamdată, va rămâne în funcția de premier.

La intarea la ședința care are loc la sediul partidului, liderul PSD a fost întâmpinat de reporteri, cărora le-a oferit o serie de declarații: