Maria Grapini a discutat, tranșant, la PE, cu noul comisar pentru agricultură, Christophe Hansen. Reformarea PAC și subvenții egale pentru toți fermierii din statele UE, printre solicitările eurodeputatului!

Susținătoare ferventă a drepturilor fermierilor români, europarlamentarul Maria Grapini, membru în comisia pentru agricultură din PE, a precizat că, înainte de a avea loc audierea oficială a noului comisar pentru agricultură, Christophe Hansen, a avut loc, în cabinetul domniei sale, o întâlnire tête-à-tête cu acesta.

„Am putut, astfel, să vorbesc doar eu cu el și să-i spun toate îngrijorările mele legate de fermierii români: subvențiile diferite ale fermierilor din Est față de cei din Vest și nevoia unei noi generații de fermieri. Partea bună este că el provine dintr-o familie de fermieri și știa foarte bine aceste probleme. I-am spus că, în România, avem un Club al Tinerilor Fermieri, care formează mii de tineri agricultori, tineri care au făcut școala afară și care au revenit în România și-și fac, astăzi, propriile ferme, ceea ce este extraordinar!”, a punctat eurodeputatul Grapini.

De asemenea, Maria Grapini a precizat că, în cadrul discuțiilor, l-a întrebat tranșant pe Christophe Hansen dacă va reforma Politica Agricolă Comună, explicându-i, în context, că este inadmisibil ca România, membru al UE din 2007, să nu aibă, în privința fermierilor săi, subvenții egale cu cei din Vest.

Noul comisar pentru agricultură mi-a spus că reformarea PAC este pe agenda sa, a mai spus eurodeputatul Grapini, care a menționat că Christophe Hansen trebuie să ceară acest lucru în Colegiul Comisarilor.

“Știți de ce avem subvenție diferită la fermieri? Când am aderat, președintele, Băsescu pe atunci, a acceptat în momentul aderării, să intrăm cu acest lucru, pe motiv că în România există costuri mai mici. Am cedat, în acel moment, în privința acestei subvenții și, ca atare, se vede că putem corecta acest lucru foarte greu. Din păcate, de atâția ani, ne chinuim să corectăm această inegalitate!”, a mai spus Maria Grapini.

De altfel, europarlamentarul S&D l-a întrebat pe comisarul desemnat pentru agricultură, inclusiv în cazul audierilor din plenul PE, care sunt planurile acestuia în privința celor mai afectate țări de tranzitul grânelor ucrainene, printre care și România.

“Eu sunt de acord să ajutăm Ucraina, dar fără să distrugem fermierii din România și să afectăm Piața Internă a UE. Aici intervine subsidiaritatea iar controlul calității produselor intrate într-un stat membru revine însuși statului membru. Va intra, de altfel, în vigoare un nou Regulament vamal. Am fost raportor pe acest nou Regulament vamal și, de trei ani de când am lucrat la acesta, am atenționat România să fie pregătită. Acum, din păcate, nu este pregătită, dar mai avem doi ani până când se aplică Regulamentul. Noi, astăzi, nu avem laboratoare pentru a verifica calitatea, structura și conținutul tuturor produselor!”, a completat Maria Grapini.

În opinia eurodeputatului Grapini, dacă toate celelalte state membre ale UE, conform acestui Regulament vamal, au “sita deasă” și resping aceste produse, toate vor intra, din nefericire, prin vămile statului român.

„Trebuie să avem personal calificat și foarte corect! Obligativitatea statului român de a controla, prin instituții, este uriașă. Se înființează, de asemenea, o agenție europeană vamală care va fi primul filtru. Problema este că, dacă noi nu ne conectăm la această agenție pentru că nu avem sisteme informatice, nu avem posibilitatea de a bloca accesul acestor produse necontrolate, care pot atenta la sănătatea românilor!”, a conchis Maria Grapini.