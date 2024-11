Caravana Coca-Cola de Crăciun, mai spectaculoasă ca oricând, se pregătește de start.  Și vine cu inspirație pentru ca fiecare dintre noi să ducă magia mai departe!

Vin sărbătorile, vin sărbătorile… Iar celebra Caravană Coca-Cola, camioanele roșii ale Moșului care se plimbă în luna decembrie din oraș în oraș și ne inspiră să fim mai deschiși și să credem în magie, anunță începutul unui sezon magic, într-o primă apariție, de neratat, pe 29 noiembrie.

Caravana Coca-Cola poate fi întâlnită pentru prima oară în acest an în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun București, chiar în seara deschiderii. Caravana vine cu experiențe mai captivante decât oricând și cu multe noutăți, menite să redea atmosfera de poveste a sărbătorilor de iarnă și să inspire bucuria de a face bine.

Inspirație pentru mai mulți Moși Crăciun

Moș Crăciun – personajul emblematic care întruchipează generozitatea, și Caravana care aduce zâmbete și emoție – sunt simbolurile prin care campania Coca-Cola de Crăciun celebrează, și anul acesta, bunătatea care se regăsește în fiecare dintre noi, sub mesajul ”Lumea are nevoie de mai mulți Moși Crăciun”.

Astfel, experiențele pregătite în jurul Caravanei sunt create pentru a oferi și mai multă inspirație pentru gesturile de bine, care dau naștere magiei de sărbători și nu numai.

Surpriza cea mai spectaculoasă oferită de Coca-Cola în acest sezon festiv o reprezintă ”caravanele alternative”. Anul acesta, o dronă, un ATV și o barcă se vor alătura camioanelor roșii. Coca-Cola va putea duce și mai departe emoția sărbătorilor de iarnă, inclusiv în diferite locuri mai izolate din țară, unde camioanele nu pot ajunge. Momentele inedite se vor desfășura pe parcursul lunii decembrie și au rolul de a atinge inimile consumatorilor cu un mesaj inspirațional: orice vehicul poate fi o Caravană de Crăciun, atunci când aduce daruri și bucurie, așa cum oricine poate fi un Moș Crăciun, răspândind generozitate.

”Campania Coca-Cola își propune să transforme fascinația pentru simbolurile acestui sezon în inspirație pentru a regăsi generozitatea și bunăvoința din noi înșine. Campania ne amintește că nu e nevoie să ai super-puteri, să porți un costum anume sau să circuli cu un vehicul special ca să le oferi bucurie celor din jur. Oricine dintre noi poate prelua misiunea lui Moș Crăciun și a Caravanei, prin gesturi de bunăvoință, la îndemâna oricui. Iar anul acesta, ne bucurăm să transmitem acest mesaj, oferindu-le consumatorilor din România și mai multe surprize și experiențe inedite, prin Caravana de Crăciun.” – Adrian Man, Marketing Director, Coca-Cola România.

Experiențe de neratat în prima zi de Caravană

La prima întâlnire cu Caravana, din 29 noiembrie, bucureștenii vor avea ocazia să intre în atmosfera sărbătorilor cu un concert Nicole Cherry, oferit de Coca-Cola, în deschiderea Târgului de Crăciun București din Piața Constituției. Una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță, cu nenumărate hituri în clasamentele radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole își va surprinde fanii cu melodii de Crăciun și nu numai. ”Memories”, ”Florile tale”, ”Din cauza ta”, ”Dansează amândoi” sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex.

Cel mai spectaculos moment îl va avea în centru pe Moș Crăciun și va aduce zâmbete largi pe chipurile participanților mari și mici. Momentul-surpriză va avea loc după ora 18.30 și merită așteptat cu camerele telefoanelor pornite.

La finalul serii, Caravana va pleca în mult așteptata paradă prin oraș. Camioanele Coca-Cola aduc încă o premieră anul acesta: consumatorii vor putea experimenta emoția de a fi mesageri ai Moșului, având posibilitatea să străbată orașul în paradă, alături de Moș Crăciun și personaje-surpriză, într-un autobuz supraetajat care va face parte din flota de Caravane. Se vor putea alătura în parada prin oraș câștigătorii concursului organizat de Coca-Cola pe site-ul oficial.

Traseul Caravanei, pe www.coca-cola.ro

După startul din 29 noiembrie, o parte dintre camioanele roșii ale Caravenei Coca-Cola vor rămâne la Târgul de Crăciun București până pe data de 30 noiembrie, iar celelalte vor merge către Laminor Arena Winter Wonderland, după care își vor continua traseul în țară. Iarna aceasta, Caravana Coca-Cola va ajunge în mai multe orașe, iar în București, Craiova și Sibiu vor exista activări speciale pe toată durata târgurilor de Crăciun din cele trei orașe.

Susținând mesajul campaniei de Crăciun, Caravana le va oferi anul acesta participanților o zonă de activități și experiențe interactive, sub conceptul Școala de Moși Crăciun, cu un decor de poveste și o atmosferă plină de magie.

***Concertul / experiențele din 29 noiembrie sunt oferite de Coca-Cola în cadrul Târgului de Crăciun București, prin parteneriat cu CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.***

