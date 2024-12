ÎCCJ a respins contestațiile depuse pentru anularea alegerilor parlamentare

Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatiile depuse pentru anularea alegerilor parlamentare.

Instanța supremă a analizat mai multe contestatii depuse de politicieni, inclusiv Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, care au cerut si la Inalta Curte după ce Biroul Electoral Central a respins astfel de demersuri să fie anulate alegerile parlamentare.

Toate aceste solicitari formulate nu au avut succes in instanta. In urma cu scurt timp, judecatorii au decis ca nu sunt elemente care sa duca la o astfel de hotarare, prin urmare parlamentul ramane asa cum a fost votat deja in urma cu 2 saptamani.

Biroul Electoral Central a respins, vineri, solicitarea Partidului Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (DREPT) de anulare a alegerilor parlamentare.

„Analizând cu prioritate respectarea termenului legal de formulare a cererii de anulare a alegerilor, Biroul Electoral Central constată că cererea este tardiv formulată, petentul fiind decăzut din dreptul de a formula această cerere”, se arată în decizia BEC.

Conform BEC, cererea de anulare a alegerilor, potrivit legii 208/2015, se poate face numai de către competitorii electorali care au participat la alegeri, în termen de cel mult 40 de ore de la data încheierii votării, sub sancţiunea decăderii, iar cererea trebuie temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.

„Biroul Electoral Central reţine că cererea de anulare a fost formulată în data de 05.12.2024, ora 22,55, fiind transmisă pe adresa de e-mail a biroului şi înregistrată în data de 06.12.2024. În consecinţă, Biroul Electoral Central constată că partidul „Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi” D.R.E.P.T. este decăzut din dreptul de a formula cererea de anulare a alegerilor, aceasta fiind tardiv formulată”, se arată în decizie BEC.

Hotărârea BEC se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central şi se comunică petentului, cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe a declarat, vineri, că a cerut anularea alegerilor parlamentare, pe motiv că acestea au fost organizate tot sub semnul „războiului hibrid”.