Concert Jazz Fan Rising de final de an cu Reis Demuth Wiltgen Trio (Luxemburg), în premieră în România

Reis Demuth Wiltgen Trio va concerta în premieră în România în două reprezentații unice, la București – marți, 10 decembrie 2024, de la ora 19:00, în Sala Elvira Popescu, de la Institutul Francez (Bd. Dacia 77) și la Cluj-Napoca – miercuri, 11 decembrie 2024, de la ora 19:00, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Cele două concerte marchează închiderea stagiunii Jazz Fan Rising pentru anul 2024 și promit fanilor melomani o întâlnire memorabilă cu jazzul european.

Reis Demuth Wiltgen Trio este considerat „cel mai bun export” al jazzului din Luxemburg, una dintre cele mai mici țări ale Europei, cu o scenă de jazz remarcabilă. Considerați de critică drept muzicienii care reușesc să îmbine într-un mod excepțional „compoziția europeană” și „puterea ritmică americană new-yorkeză”, cei trei au concertat pe tot globul, din SUA, Canada, America Latină, trecând prin Europa, Rusia și până în Japonia și Coreea de Sud. Ajung pentru prima dată în România, la inițiativa Jazz Fan Rising, cu două concerte din decembrie 2024, în București și Cluj. Meritoriu este faptul că printre fanii lor se numără 𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗥𝗲𝗱𝗺𝗮𝗻, care îi însoțește adesea în turneu sau în proiecte de jazz simfonic.

Ciprian Moga, Jazz Fan Rising: „Cu un sound cu esențe aproiate de E.S.T. – Esbjorn Svensson Trio, dar și cu parfum de club new-yorkez, muzica acestor trei băieți va fi o surpriză plină de farmec pentru pentru publicul nostru. Un vibe bun pentru sfârșitul de an de concerte Jazz Fan Rising. Și o sămânță bună pentru ce promitem că va urma la anul”.

Publicul este invitat să deguste „… o muzică bogată, variată, atât romantică în stil european, cât și energică, chiar experimentală pe alocuri, în stilul newyorkez. Atmosfera trece de la umbră la lumină, de la rugozitate la fluiditate, de la sondul aproape free la armonie” – spune publicația Le Soir. O recomandare incitantă pentru publicul românesc, pentru o nouă descoperire-raritate muzicală marca Jazz Fan Rising.

Ultimele bilete la concertul de la Cluj se pot cumpăra de pe Eventbook.ro, Eventim.ro și IaBilet.ro. Concertul de la București este Sold Out de aproape o lună.

Concertele cu Reis Demuth Wiltgen sunt propuse de Jazz Fan Rising, asociația connoisseur-ilor de jazz. Organizator Jazz Festivals & Events. Cu sprijinul 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫 | 𝐥𝐱 / 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠.

Cele două concerte de la București și Cluj încheie stagiunea 2024 a Jazz Fan Rising, o inițiativă privată animată de întreprinzători, manageri din multinaționale, medici, avocați, profesori și arhitecți. Toți au colecții de muzică consistente și împărtășesc cu plăcere bucuriile muzicii. Alegerile grupului completează agenda de jazz din România. Invitații JFR sunt „rarități”, artiști și proiecte savurate de „cunoscători” sau de „exploratori”. Asociația Jazz Fan Rising își dorește să constituie o voce a publicului de jazz pe piața muzicală, care să se alăture artiștilor și promotorilor de concerte.

Despre muzicieni

Pianistul Michel Reis, basistul Marc Demuth și bateristul Paul Wiltgen sunt trei dintre cei mai importanți muzicieni de jazz din Luxemburg. Ei au format trio-ul REIS DEMUTH WILTGEN în 1998, în timp ce erau încă în liceu și au concertat în mod regulat în și în jurul Luxemburgului timp de câțiva ani. Trio-ul s-a reunit în 2011 să-și împărtășească experiențele și muzica. Primul lor album a fost lansat pe Laborie Jazz și a fost foarte apreciat de critică. Au urmat turnee extinse în întreaga lume și trioul a urcat pe scena festivalurilor internaționale de jazz majore. Albumul al doilea al trupei „Places In Between” a fost înregistrat în New York și lansat de Double Moon Records în 2016. Trio-ul a semnat cu casa de discuri italiană CAM JAZZ, pentru care au înregistrat două albume: „Once In A Blue Moon” (2018) și cea mai recentă lansare „SLY”.

În 2016, trio-ul a început să colaboreze cu saxofonistul de renume mondial Joshua Redman. Redman spune că s-a îndrăgostit de muzica lor din momentul în care i-a auzit pe cei de la REIS DEMUTH WILTGEN la un festival din Franța. A cântat mai multe compoziții ale trio-ului cu propriile trupe. În martie 2018, trio-ul a făcut un turneu în Europa cu Joshua Redman ca invitat special. Acest turneu a inclus un spectacol la Philharmonie Luxembourg, cu muzica lui REIS DEMUTH WILTGEN, aranjată pentru Orchestre Philharmonique du Luxembourg de către compozitorul și dirijorul Vince Mendoza, câștigător al mai multor premii Grammy. Trio-ul a înregistrat acest repertoriu în 2022 cu Redman și Mendoza la Filarmonica din Luxemburg. Albumul va fi lansat pe CAM Jazz în 2024.

În noiembrie 2022, la comanda Esch22 Capitala Culturală Europeană, REIS DEMUTH WILTGEN și-a prezentat în premieră proiectul Synaesthesia în timpul unei desfășurări de 10 spectacole sold out în Luxemburg. În colaborare cu artistul multimedia și realizatorul de film Emile V. Schlesser, trio-ul a creat o instalație walk-in cu proiecție video holografică la 360 de grade care înconjoară publicul; o experiență audiovizuală, în care muzica este tradusă în culoare, formă și mișcare într-un mediu complet imersiv.

„SLY” este cea de-a patra lansare a lui REIS DEMUTH WILTGEN. Respectând formatul cunoscut de trio cu pian acustic, albumul prezintă în exclusivitate lucrări noi și surprinde prin identitatea muzicală actuală a trio-ului și vocea puternică pe care a dezvoltat-o în ultimii ani.

MICHEL REIS

Aclamat drept un „pianist extraordinar” de către revista Downbeat, Michel Reis este un artist de renume internațional. A apărut în multe dintre cele mai faimoase locații și festivaluri din lume, inclusiv Blue Note Jazz Club, Dizzy’s Club Coca-Cola at Jazz at Lincoln Center, Olympia din Paris, Casa de Musica din Porto, Panama Jazz Festival, Festivalul de Jazz de la Montreux, Cully Jazz și multe altele. A făcut turnee în toată lumea, cântând în Europa, Asia, America de Nord și de Sud, precum și în Africa.

A lansat 11 albume în calitate de lider și co-lider. Originar din Luxemburg, a început să studieze pianul clasic, pianul jazz, compoziția și teoria la Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Pentru a-și continua pregătirea muzicală, Reis s-a mutat la Boston, SUA pentru a studia la Berklee College of Music și la New England Conservatory of Music, studiind pianul și compoziția cu Danilo Perez, Ran Blake, Frank Carlberg, Hal Crook, Joe Lovano și Dave Holland. După studii, Michel Reis s-a mutat la New York pentru a pătrunde în scena jazz profesionistă, cântând în mod regulat cu diferite grupuri ca lider și ca sideman. La New York l-a cunoscut pe compozitorul și orchestratorul David Spear, care i-a influențat cariera sa și cu care a rămas și prieten apropiat.

Michel Reis a colaborat cu Joshua Redman, Vince Mendoza, Didier Lookwood, Richard Bona, Esperanza Spalding, Jonas Burgwinkel, Gast Waltzing, Patrick Zimmerli, Jeff Ballard, George Garzone, Adam Cruz, Robert Landfermann, Stefan Karl Schmid, Niels Klein, Louis Moutin, Mauro Gargano, Jonathan Orland, Takashi Sugawa, Akihiro Nishiguchi, Sun Ishiwaka și mulți alții. Pe lângă interpretare, Michel Reis este un compozitor foarte activ, aranjor și orchestrator. Predă pian jazz la Conservatoire de la Ville de Luxembourg. În 2005, Reis a fost finalist la Primul Concurs de la Moscova pentru Interpreți de Jazz. Un an mai târziu, a luat premiul al doilea la Montreux Jazz Solo Piano Competition. Michel Reis a câștigat premiul Export Artist of the Year organizat de Luxemburg Music:LX, în 2013, 2014 și 2018. Michel Reis este artist Steinway.

MARC DEMUTH

În ultimii câțiva ani, basistul luxemburghez Marc Demuth a apărut ca o nouă voce puternică pe scena jazz-ului european. A împărțit scena cu muzicieni precum Michael Brecker, Kenny Werner, Florian Weber, Slide Hampton, Erwin Van, Hein van de Geyn, Jef Neve, John Ruocco, Guy Cabay, Jacques Pirroton, Phil Abraham și Felix Simtaine, printre alții. În 2001, a câștigat „Cel mai bun solist” la Concursul anual de jazz Rotary din Wavre, Belgia. De asemenea, a câștigat prestigiosul Concurs de Jazz de la Avignon, Franța, ca parte a cvartetului vibrafonistului Pascal Schumacher, în 2004. În același an, a făcut turnee în Europa și Brazilia cu Orchestra Europeană de Jazz, sub conducerea compozitorului portughez Pedro Moreira. Un parteneriat muzical de lungă durată cu cântăreața portugheză Sofia Ribeiro a dus la numeroase apariții la locații și festivaluri din toată Europa și lansarea înregistrării Duo „Dança da Solidão”, în 2006. Albumul de cvartet al lui Marc, din 2008, „Orik” o include pe Sofia Ribeiro, alături de vibrafonistul Pascal Schumacher, clarinetistul Joachim Badenhorst și bateristul Yves Peeters. Acreditările sale educaționale includ o diplomă de licență și o diplomă de master de la Conservatorul Regal din Haga, Țările de Jos, precum și diplome de bas electric și acustic de la Conservatorul Regal din Bruxelles, Belgia. În calitate de educator de jazz desăvârșit, Marc împărtășește experiența și cunoștințele sale cu următoarea generație de muzicieni creativi, conducând departamentul de jazz la Școala de Muzică Echternach din Luxemburg.

PAUL WILTGEN

Paul Wiltgen, originar din Luxemburg, este recunoscut la nivel internațional ca un toboșar desăvârșit, un compozitor imaginativ și un lider de trupă vizionar. Un artist în adevăratul sens al cuvântului, Paul echilibrează în mod convingător estetica sa muzicală și pasiunea sa personală, creând un sunet din tobe care susține și inspiră simultan.

La scurt timp după ce și-a dat seama de adevărata sa vocație, Paul a devenit unul dintre cei mai solicitați bateriști din Luxemburg și din jur. În 2001, Paul s-a mutat la New York pentru a studia la Școala de Muzică din Manhattan. De când a absolvit, este în avangarda scenei de jazz contemporane, lucrând cu multe dintre vocile sale importante, printre care Joshua Redman, Ambrose Akinmusire, Kurt Rosenwinkel, Mike Moreno, David Binney, Lage Lund, Patrick Cornelius, Michael Janisch, Will Vinson, Walter Smith III, Bireli Lagrene, Tim Collins, Pablo Held și Franz von Chossy.

În colaborare cu chitaristul, compozitorul și producătorul din New Orleans, Brian Seeger, Wiltgen a lansat albumul Organic Trio „Saturn’s Spell”, în 2017, care conține patru dintre compozițiile sale originale și care s-a clasat pe locul 2 la nivel național în topurile JazzWeek din SUA, în februarie 2017 și a rămas în Top 10 timp de două luni.

Wiltgen a fost, de asemenea, liderul unei trupe din New York numită „The Paislies”, care a lansat un album cu casa de discuri Fresh Sound New Talent, în 2007. Este unul dintre membrii fondatori ai The TransAtlantic Collective (Whirlwind Records, Marea Britanie), un ansamblu de jazz contemporan format din muzicieni cu sediul în Londra și New York City. Paul predă tobe la Conservatorul de Muzică din Luxemburg. El susține Canopus Drums.

Despre Jazz Fan Rising

Jazz Fan Rising – a organizat peste 60 de concerte din anul 2014 și până în prezent. Printre invitații s-au numărat Håkon Kornstad, Helge Lien Trio, Mats Eilertsen Trio, Christian Wallumrod, Eyolf Dale Trio (Norvegia), Tonbruket, Magnus Ostrom Quartet (Suedia), EYOT (Serbia), Triosence, Wolfgang Haffner, Benedikt Jahnel (Germania), Ana Carla Maza (Cuba), Verneri Pohjola (Finlanda), Rabih Abou-Khalil (Liban/Germania), Macha Gharibian Trio (Armenia/Franța), Thomas Enhco, Dan Tepfer, Francois Couturier, Benjamin Moussay, Vincent Peirani, Emile Parisien, Rouge, Geraldine Laurent, Nout (Franța), Rita Marcotulli (Italia), Andrew McCormack (Marea Britanie), Vadim Neselovskyi, Vijay Iyer Trio (SUA), David Helbock, Ulrich Drechsler, BartolomeyBittmann (Austria) etc.