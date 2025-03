Proiect de lege pentru eliminarea impozitului pe bacșiș! Măsura s-a dovedit ineficientă!

Datele consultate de

arată că, în primele cinci luni de la implementare, sumele colectate din impozitarea bacșișului au fost sub 6 milioane de lei, iar până în luna noiembrie 2023, totalul s-a ridicat la doar 26 de milioane de lei. Aceste valori sunt considerabil mai mici decât estimarea guvernamentală inițială, care prevedea venituri de 95 de milioane de lei pentru anul 2023. Inițiatorii proiectului subliniază că în primul an de aplicare, statul a reușit să încaseze sub 30 de milioane de lei, ceea ce reprezintă de trei ori mai puțin decât prognoza inițială.