După 7 ani de balet, strălucește la Dresaj!

Elevă în clasa a opta, componenta lotului național de echitație, Maya Terzi, are deja o medalie la Balcaniadă.

Dresajul este una dintre cele mai frumoase ramuri ale echitației, iar România are un viitor strălucit în ea. Supranumit dansul cu calul, acest sport este practicat chiar și de o fostă balerină.

În vârstă de 14 ani și elevă în clasa a opta, Maya Terzi a iubit mereu caii, așa că nimeni din familie nu s-a mirat atunci când a aflat că vrea să practice acest sport.

„De când m-am născut mi-au plăcut foarte mult caii. Aveam vreo trei ani și mami desena animale și cel mai mult îmi plăcea să-mi deseneze cai. Nu m-au lăsat părinții să încalec până nu am avut 7-8 ani. De performanță, echitație cu antrenamente m-am apucat pe la 11 ani. Am vrut la dresaj pentru că îmi placea foarte mult cum calul poate să arate atât de frumos și să fie o echipă cu călărețul. Arată foarte elegant și acest lucru m-a atras” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Nu este întâmplător că Maya a fost atrasă de dresaj, care e considerat un adevărat dans cu calul. Înainte de a se apuca de călărie, ea a făcut 7 ani de balet, iar ceea ce a învățat acolo, o ajută acum în dresaj!

„Înainte făceam balet, de la 2 ani am făcut, până la 9-10 ani. M-am lăsat ca să mă pot apuca de echitație. Eram dedicată, dar nu era cu concursuri, erau mai mult show-uri. Mergeam și dansam cu coregrafii. Baletul m-a ajutat că m-a ajutat să nu mă stresez când sunt în fața altora, care se uită la mine” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Sportiva recunoaște că „a dansa cu calul” nu e doar o expresie, ci o realitate!

„Dacă e o bucată foarte bună a progresiei, în care te simți una cu calul, e ca și cum ai dansa. Plutești. Pentru acest sport trebuie să ai echilibru, să fii egal, să stai dreaptă și să simți calul, dar asta vine și cu talent și cu lucru mult” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

De câteva luni, de când a trecut la juniori, Maya a început să lucreze cu un cal nou.

„Suntem împreună de 3-4 luni, facem o echipă nouă. E prietena mea cea mai bună. Din fericire ne-am înțeles de la început. Ea a fost foarte răbdătoare cu mine, că mă învață mișcări noi” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Pentru a mări legătura dintre ea și iapa ei, Maya petrece cât de mult timp poate alături de cal.

„În fiecare zi merg la ea, stau, o iau în brațe, îi arăt că o iubesc. Nu apuc să mănânc merele. Îi dau ei toate merele. Adoră și morcovii. Mănâncă și zahăr, dar îi plac mai mult fructele și legumele” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Înainte de a avea actualul cal, Maya a avut un ponei pe care îl răsfăța atât de mult că i-a făcut și un tort, la aniversarea a doi ani de lucru împreună!

„Tortul era din ovăz, mere pisate și avea și miere prin el. Și puțină apă. Era bun, i-a plăcut” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

La dresaj e obligatoriu ca și calul să fie aranjat frumos. Iar codițele împletite fac parte din „echipament”.

„Codițe mă ajută mami, că ea le face mai frumoase. Și eu știu să le fac, dar nu ca ea” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Totuși, chiar dacă este un sport al eleganței, și la dresaj căzăturile de pe cai sunt des întâlnite. Maya spune că văzute din afară, căzăturile par mai periculoase decât sunt de fapt.

„Am căzut de multe ori. Părinții, când se uită pe filmări, se sperie rău, dar pentru călăreț, dacă ești destul de curajos, nu doare. Ești mai mult dezamăgit, că te gândești <<mă, dar ce s-a întâmplat>>?” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

Cea mai mare bucurie: medalia de bronz cucerită la Balcaniadă

Talentul sportivei legitimate la Steaua nu a rămas neobservat, așa că a fost selecționată în echipa națională. Iar medalia de bronz obținută la Balcaniadă i-a rămas și acum la suflet, pentru că nu există mândrie mai mare decât să câștigi pentru țara ta.

„Cel mai aproape la suflet mi-a fost când am mers la Balcaniadă cu fostul meu ponei și am ieșit pe locul 3 în a doua zi la echipe. Eram foarte mândră. Toată lumea avea caii mari și eu am venit cu poneiul meu mic, și totuși am reușit să dăm tot ce putem. Am ieșit pe 3. Nu eram stresată. Era o plăcere să încalec în momentul ăla, era soarele și știu cât de mândră eram când am terminat” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

De altfel, în momentele în care concurează pentru România, Maya simte cea mai mare mândrie.

„Când concurez pentru țara mea simt că reprezint poporul, oamenii pe care-i iubesc, e cea mai mare mândrie. Mă gândesc că și ei sunt mândri și e o atmosferă foarte frumoasă. Toată lumea e unită” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.

După cum recunoaște, cele mai mari emoții le-a avut la primul concurs din carieră. Iar una dintre cele mai mari bucurii atunci când a câștigat prima medalie într-o competiție oficială.

La primul concurs a fost un stres mare. Cel mai important e să pot să învăț să-mi controlez emoțiile, să nu mă stresez. Stresul afectează calul, calul m-a simțit de fiecare dată când am fost stresată. Dacă am fost mai relaxat, performanța a fost mai bună, de obicei. Dar atunci când am luat prima medalie îmi venea efectiv să plâng de fericire. Mă gândeam: <<chiar am făcut asta>>?” – Maya Terzi, sportivă CSA Steaua.