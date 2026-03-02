Ciocolata Valrhona – Partener Oficial al Festivalului Chocolate Sage (13-15 martie 2026)

Ciocolata Valhrona, etalon mondial al ciocolatei premium, este prezentă în România, de la mijlocul anului trecut, exclusiv prin compania Delaco Distribution, parte a grupului francez Savencia Fromage & Dairy. Brandul Valrhona deține inclusiv un Muzeu al Ciocolatei in Franța, La Cite du Chcolat.

Compania Delaco Distribution este la bază o companie românească, fondată acum fix 30 de ani la Codlea Județul Brașov. La finalul anului 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 123 de milioane de euro.

​Delaco Distribution anunță că se va alătura festivalului Chocolate Saga, în calitate de Partener Oficial. Evenimentul, ajuns la cea de-a IX-a ediție, va avea loc în perioada 13-15 martie 2026, la Biblioteca Națională a României din București.

​Prin acest parteneriat, Delaco Distribution reconfirmă angajamentul de a promova gastronomia de înalt nivel pe piața locală, aducând în prim-plan brandul Valrhona – etalonul mondial al ciocolatei premium, utilizat de cei mai renumiți maeștri patiseri și chefi din întreaga lume.

​O experiență senzorială sub semnul inovației și sustenabilității

​Vizitatorii festivalului și expozanții vor avea ocazia să descopere universul fascinant Valrhona, un brand B Corp certificat, recunoscut nu doar pentru profilul aromatic excepțional al produselor sale, ci și pentru viziunea sa etică asupra întregului lanț de producție.

​În cadrul Chocolate Saga, Delaco va prezenta:

​Gama de ciocolată pentru profesioniști și amatori pasionați: de la sotimente emblematice Guanaja sau Jivara, până la inovațiile recente din gama de inspirație fructată.

​Demonstrații live și degustări ghidate la scena principală: o incursiune în arta asocierilor de arome, menită să evidențieze versatilitatea și calitatea superioară a sortimentației Valrhona.

​Expertiză tehnică: consultanță pentru specialiștii din industria HoReCa și pasionații care doresc să ridice standardul deserturilor lor.

„Participarea la Chocolate Saga alături de Valrhona este un pas natural pentru compania noastră, pentru că ne dorim să fim alături de comunitatea iubitorilor de ciocolată și de profesioniștii din domeniu, oferindu-le nu doar un produs sau un serviciu, ci o întreagă cultură a excelenței în ciocolată.” (Romulus Dumitru, Director General Delaco Distribution)

​Despre Delaco Distribution

​Delaco Distribution este unul dintre principalii furnizori de pe piața produselor lactate și ingrediente gourmet din România, oferind un portofoliu vast care include mărci proprii de succes precum Delaco sau Delaco Junior și branduri internaționale de prestigiu precum Valrhona, Elle&Vire Professionnel, Adamance, Norohy, Ile de France. Din 2010, compania face parte din grupul francez Savencia Fromage & Dairy, unul dintre cei mai mari producători de specialități de brânzeturi și produse de ciocolată premium la nivel mondial.

​Despre Valrhona

​Fondată în 1922 în Franța, Valrhona este partenerul de încredere al profesioniștilor din domeniul gastronomiei. Misiunea brandului este de a crea un sector al cacauei echitabil și sustenabil, inspirând în același timp o gastronomie creativă care face bine planetei și oamenilor.

​Festivalul internațional Chocolate Saga, ajuns la cea de-a IX-a ediție, va avea loc în perioada 13-15 martie 2026, la Biblioteca Națională a României din București.