„Reforma” Romsilva: 38 de articole, 26 de observații de la Ministerul Justiției. O reorganizare impusă politic, în ciuda problemelor de legalitate

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva este un exemplu perfect de reformă făcută în grabă, fără fundamentare și cu numeroase probleme juridice. Documentul are 38 de articole, dar a primit nu mai puțin de 26 de observații din partea Ministerul Justiției.

Cu alte cuvinte, aproape fiecare al doilea articol al proiectului ridică probleme serioase de legalitate sau de formulare.

Proiectul a fost retrimis de mai multe ori la inițiator pentru corecturi și a întâmpinat dificultăți inclusiv în procedura de avizare la Consiliul Economic și Social. În ciuda acestor probleme evidente, proiectul este împins înainte de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar adoptarea sa este rezultatul unei decizii politice, nu al unei analize profesioniste.

26 de probleme juridice într-un proiect de „reformă”

Avizul favorabil transmis de Ministerul Justiției este însoțit de o listă lungă de observații care arată clar că proiectul este plin de neclarități și formulări defectuoase.

Printre problemele semnalate se regăsesc:

indicatorii de performanță sunt formulați incorect și trebuie reanalizați;

noile structuri ale regiei și modul de preluare a activului și pasivului sunt neclare;

statutul structurilor de „administrare special constituite”, inclusiv al Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, trebuie clarificat;

articolele privind activități care nu țin direct de administrarea fondului forestier trebuie reconsiderate;

întreținerea și repararea drumurilor forestiere trebuie corelată cu legislația privind achizițiile publice;

există probleme de reglementare privind creșterea și ameliorarea cabalinelor;

nu este clară relația dintre direcțiile silvice regionale și subunitățile fără personalitate juridică.

Lista este mult mai lungă și confirmă ceea ce specialiștii din domeniu au spus încă de la început: proiectul este slab fundamentat și redactat defectuos. În spiritul deplinei transparențe, atașăm observațiile Ministerului Justiției la proiectul de HG pe care conducerea MMAP insistă cu atâta îndârjire să îl promoveze.

„Aviz favorabil cu observații” – fuga de responsabilitate

Formula utilizată de Ministerul Justiției – „aviz favorabil cu observații” – nu înseamnă că proiectul este în regulă. În realitate, această formulă transferă responsabilitatea finală către Guvern.

Cu alte cuvinte, proiectul poate fi adoptat chiar dacă problemele semnalate nu sunt corectate. Rămâne însă o întrebare esențială: cine verifică dacă aceste observații au fost într-adevăr integrate în forma finală a hotărârii de guvern?

Situația este comparabilă cu obținerea permisului de conducere „cu observații”: să învățați cum se ține volanul și unde este pedala de accelerație.

Reformă fără studii, fără fundamentare

În mod normal, o reorganizare de asemenea amploare ar trebui să fie fundamentată pe studii economice și administrative serioase. În cazul reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, un astfel de studiu nu există.

Cu toate acestea, conducerea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor insistă să promoveze proiectul cu o determinare greu de explicat.

În același registru al improvizației politice se înscrie și episodul în care ministrul mediului, Diana Buzoianu, a publicat pe platformele online ale USR Franța un clip video în care anunță adoptarea proiectului de reorganizare. Clipul a fost retras rapid după ce s-a constatat că proiectul nu fusese încă adoptat.

Pădurile României reprezintă o resursă strategică a statului și un patrimoniu al tuturor românilor. Administrarea lor nu poate fi decisă prin proiecte redactate în grabă, cu zeci de probleme juridice și fără studii reale de fundamentare.

Reforma administrării pădurilor nu poate fi făcută prin improvizații legislative și decizii politice luate peste noapte.

Pădurile României nu sunt un experiment politic!

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA