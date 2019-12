20 de Centre de reușită universitară vă așteaptă în universitățile din România

Douăzeci de Centre de reușită universitară (CRU) vă așteaptă în universitățile din România și propun în fiecare zi cadrelor didactice și studenților activități pe cât de diverse, pe atât de interesante : ateliere, mese rotunde, cursuri, formări, seminarii, concursuri, activități culturale, colocvii, zile științifice, etc.

Sunteți francofon, student sau cadru didactic ? Aceste spații sunt pentru dumneavoastră.

Aceste CRU fac parte dintr-o rețea de 55 de astfel de centre susținute de către Agenția universitară a Francofoniei peste tot în Europa centrală și orientală, și mai exact în 19 țări : Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Croația, Georgia, Kazahstan, Kosovo, Lituania, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina si Ungaria. Peste 100 de profesori-cercetători sunt implicați în permanență în desfășurarea activităților în aceste centre : peste 4000 de activități organizate și peste 100 000 de beneficiari ai Centrelor.

In fiecare zi, Centrele de reușită universitară pun la dispoziția dumneavoastră resurse pentru a contribui la adaptarea învățământului la nevoile actuale, dar și la specificitățile fiecărei universități. In plus, „prin aceste centre ne dorim să contribuim la promovarea francofoniei, la multiplicarea și modernizarea mijloacelor și modalităților de predare/învățare a limbii franceze sau a disciplinelor predate în limba franceză, dar și la sporirea vizibilității francofoniei universitare” a declarat reprezentantul Agenției universitare a Francofoniei.

„Centrul de reușită universitară din cadrul universității noastre oferă studenților francofoni posibilitatea de a-și ameliora nivelul de limbă franceză datorită numeroaselor activități organizate de acesta. Sunt foarte încântată să pot participa la diverse mese rotunde, ateliere de conversație, evenimente culturale organizate cu prilejul Zilei Francofoniei, etc. Centrul contribuie cu adevărat la practicarea și difuzarea limbii franceze, dar și a culturii francofone”, afirmă Andriana Fortuna, studentă în anul II.

Centrele de reușită universitară sunt spații didactice amenajate, dotate cu resurse pedagogice și echipamente tehnice pentru a contribui la modernizarea învățământului, la creșterea atractivității ofertei universitare francofone și a vizibilității acțiunilor francofone locale.

Unicitatea acestor centrelor decurge din faptul care reprezintă singurul spațiu care asigură atât derularea activităților, a acțiunilor și a proiectelor francofone, cât și realizarea unei monitorizări constante a nevoilor și realităților universitare pentru a putea propune proiecte inovatoare cu și prin implicarea comunității francofone universitare, administrative și antreprenoriale.

« Încă de la crearea Centrului de reușită universitară în 2013, francofonia universitară s-a dezvoltat constant în cadrul universității noastre atât la nivel național, cât și internațional. Activitățile propuse și implementate de către Centrul nostru au avut în ultima perioadă ca obiectiv principal susținerea francofoniei universitare, dar și internaționalizarea educației în vederea creșterii performantei și a capacitații de la răspunde provocărilor lansate de dezvoltarea durabilă » declară Nina Putuntean, responsabilă CRU.

Toate activităților acestor Centre de reușită universitară pot fi găsite pe blog-ul lor. Vă dăm astfel întâlnire pe cru-eco.auf.org sau în spațiul CRU din universități.

Lista universităților unde puteți găsi aceste Centre :

Universitatea « Transilvania » din Brașov

Academia de Studii Economice din București

Universitatea din București

Universitatea de Științe agronomice și Medicină veterinară din București

Universitatea « Politehnica » din București

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Universitatea « Babeș-Bolyai » din Cluj-Napoca

Universitatea de Științe agricole și Medicină veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea din Craiova

Universitatea « Dunărea de Jos » din Galați

Universitatea « A.I.Cuza » din Iași

Universitatea de medicină și farmacie « Grigore T. Popa » Iași

Universitatea de Științe agricole și Medicină veterinară « Ion Ionescu de la Brad » din Iași

Universitatea tehnică « Gheorghe Asachi » din Iași

Universitatea din Pitești

Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu

Universitatea « Ștefan cel Mare » din Suceava

Universitatea « Valahia » din Târgoviște

Universitatea de Vest din Timișoara

Despre AUF

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o asociație internațională creată cu peste 50 de ani în urmă. Aceasta reunește 990 instituții de învățământ superior și de cercetare provenind din 118 țări de pe cinci continente. AUF este, de asemenea, operatorul pentru învățământul superior și cercetare al Summit-ului Francofoniei. Misiunea sa este de a promova o francofonie universitară solidară, angajată în dezvoltarea economică, socială și culturală a societăților.

AUF promovează solidaritatea activă între instituțiile membre și le acordă sprijinul său pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă: calitatea formării, a cercetării și a guvernării academice; inserția profesională și angajabilitatea absolvenților de învățământ superior; implicarea în dezvoltarea societăților. AUF acționează în 10 regiuni ale lumii, inclusiv în Europa centrală și orientală. Pentru mai multe informații: www.auf.org