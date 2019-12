Topul vânzărilor Curtea Veche Publishing în 2019

Curtea Veche Publishing s-a incadrat si anul acesta in trend-ul de crestere inceata, dar constanta a pietei de carte din Romania. In topul vanzarilor din 2019 se regasesc nume mari din zona de dezvoltare personala si psihologie practica, dar si titluri de fictiune contemporana anglo-saxona romana, romaneasca si ruseasca.



Topul general de vanzari:

1. Tata bogat, tata sarac – Robert T. Kiyosaki – „Principalul motiv pentru care oamenii se lupta cu dificultatile financiare este acela ca au trecut prin scoala fara sa invete nimic despre bani. Rezultatul este ca invata sa lucreze pentru bani… dar nu invata niciodata sa puna banii sa actioneze pentru ei.“ (Robert T. Kiyosaki)

2. Inteligenta emotionala – Daniel Goleman – cartea care a marcat o revolutie uluitoare in psihologie prin analiza importantei covarsitoare a emotiilor in dezvoltarea personalitatii umane. Studiul ne explica cum, atunci cand ne intelegem sentimentele, situatia in care ne aflam devine mai limpede.

3. Secretele succesului – Dale Carnagie – autorul spunea ca „succesul inseamna sa obtii ceea ce vrei, iar fericirea inseamna sa vrei ceea ce ai obtinut“. Dar ce anume isi doresc oamenii? Ei bine, de cele mai multe ori, e vorba despre o cariera ascendenta, prieteni de incredere, o familie iubitoare, un trai decent… si altele asemenea.

4. Atitudinea este totul – Jeff Keller – De ce oare unii oameni reusesc in tot ceea ce-si propun, iar altii nu? Care este diferenta dintre ei si ce ar putea face cineva pentru a se numara printre invingatori? Totul tine de atitudine, de capacitatea de a te imagina in postura de invingator.

5. Cartea intelepciunii – Dalai Lama – Esentele tari se tin in sticlute mici. Asa si mesajele intelepte. Le gasesti in paginile unei carticele pe care o poti lua cu tine oriunde si oricand. La orice pagina ai deschide-o te va inspira si te va incuraja. Te va invata sa te feresti de emotiile distructive si sa te lasi calauzit de principii budiste fundamentale.

6. Curajul de a fi vulnerabil – Brené Brown – Nu avem de-a face cu o carte despre victorie sau infrangere. Ci cu o carte despre curaj. Intr-o lume a lui „niciodata nu-i destul“, in care frica a devenit o a doua natura, vulnerabilitatea este subversiva. Incomoda. Ba, uneori, chiar putin periculoasa. De la protagonista seriei „The Call to Courage” de pe Netflix.

7. Inteligenta erotica – Esther Perel – Problemele care pot aparea in cadrul vietii sexuale a unui cuplu sunt diverse, de la disparitia acesteia, in urma nasterii unui copil, pana la rutina, plictiseala si infidelitate. Autoarea, terapeut cu experienta in psihologia cuplurilor, ne atrage atentia ca dragostea sigura si confortabila poate intra in conflict cu pasiunea si ca viata sexuala este mult mai complexa decat credem.

8. De la idee la bani – Napoleon Hill – este cea mai cunoscuta scriere a autorului si, totodata, una dintre cele mai vandute carti din toate timpurile. Expunand, in esenta, 13 pasi spre imbogatire, autorul mizeaza, in primul rand, pe cultivarea unei constiinte a banilor, a unei intregi filosofii despre succes si prosperitate.

9. Schimband gandirea, iti schimbi viata – Brian Tracy – prezinta un sistem clar si concis menit sa va dezvaluie structura mentala necesara pentru a avea succesul dorit pe fiecare plan al vietii. Brian Tracy se axeaza indeosebi pe importanta fixarii scopurilor, pe disciplina gandirii si pe dorinta de a reusi in pofida oricarui obstacol. Cele douasprezece principii descrise in carte sunt menite sa ajute pe oricine porneste pe drumul implinirii totale atat in viata personala, cat si in cea profesionala.

10. Puterea prezentului – Eckhart Tolle – Puterea prezentului cuprinde un sistem de convingeri conform caruia este benefic sa traim ancorati in prezent. Filozofia cartii pledeaza pentru debarasarea de «corpul-durere», o forta distructiva pe care o exercita mintea si ego ul asupra corpului.

Top 5 fictiune:

1. Idioata – Elif Batuman – Selin, o tanara americana de origine turca, incearca sa razbata prin hatisul care i se deschide inainte odata cu inceputul studiilor la Harvard. Este anul 1995. Internetul si e-mailul reprezinta pentru ea o noutate absoluta. Curiozitatea de a naviga intr-o lume in care mesajul transmis ajunge instantaneu la destinatar adauga o nota de fascinatie studentiei, care o surprinde cu viata de camin, prieteniile noi, cursurile uneori captivante, alteori de neinteles si relatiile stranii, acaparatoare.

2. Oameni normali – Sally Rooney – Marianne este fiica unei familii instarite si locuieste intr-un conac impunator dintr-un orasel irlandez. Introvertita, cu o inteligenta uneori prea ascutita si cu o infatisare incerta, are toate insusirile pentru a fi marginalizata de colegi. Connell, fiul menajerei, este chipes si destept, popular in tot liceul. Atractia care se naste intre cei doi adolescenti are o forta magnetica. Cum vor evolua ei de-a lungul anilor de facultate si prin ce transformari va trece relatia lor?

3. Asimetric – Lisa Halliday – New York, delirul anilor 2000. Orasul este un jackpot in crestere. Alice are 25 de ani, este asistent editorial la Gryphon, gusta din „fatalele fleacuri si frenezii“ ale vietii literare din Manhattan si se viseaza scriitoare. Ezra este un autor multipremiat, cu aproape 50 de ani mai in varsta ca ea. Intre cei doi se naste o relatie amoroasa stranie, in care educatia literara si sentimentala alterneaza cu anxietatea influentei si cu dependente impovaratoare.

4. Luarea Ismailului – Mihail Siskin – Ismailul mentionat in titlul acestui roman este orasul care, odinioara, a apartinut Imperiului Otoman, luat si pierdut de armatele ruse de mai multe ori. Referinta istorica e insa o metafora-capcana pe care Siskin le-a pregatit-o cititorilor. O carte despre barbaria umana, despre complexitatea vietii in care singura lupta care are sens este cea impotriva mortii, fie numai si pentru faptul ca „viitorul e entuziasmant“.

5. Certificat de virginitate – Adrian Sangeorzan – Romania si America, medicina si literatura se contopesc in povestiri provocatoare si fascinante. Personaje detaliat conturate se intalnesc si se despart sub pretextul unor intamplari cu talc, al unor calatorii in trecut sau in viitor, spre locuri cunoscute sau