Mircea Beuran, acuzații grave la adresa conducerii Spitalului Floreasca

Mircea Beuran acuză conducerea Spitalului Floreasca pentru că nu a informat Ministerul Sănătății despre accident așa cum prevede protocolul și în același timp nu exclude posibilitatea unei erori umane în cazul femeii incendiate în sala de operație în urmă cu o săptămână. Declarațiile au fost făcute duminică dimineață la Realitatea PLUS.

Beuran spune că managerul nu a informat Ministerul Sănătății despre accidentul petrecut în sala de operație. Întrebat dacă managerul spitalului nu a anunțat ministerul , Beuran confirmă acest lucru, la Realitatea PLUS.

„Probabil, probabil da, dar eu n am de ce sa fac această verificare. Odată ce eu am facut anuntul, mai departe trebuiau sa se rostogoleasca acestea in ordine ierarhică. (…) Imediat cum s-a terminat acest eveniment și intervenția chirurgicală, personal am anunțat managerul spitalului , directorul medical , am anunțat responsabilul chirurg de bloc operator si am stat de vorba cu familia , explicându-le toate aceste lucruri din momentul în care am venit și ce am facut eu si ceea ce am aflat din discutia cu echipa care a fost in sala respectiva. (…) Problema este că există o ierarhie, eu mi-am respectat ierarhia mea, din pozitia de chirurg și șef de secție nu am altă responsabilitate decât aceea de a anunța forul meu superior și am anunțat, inclusiv discuția cu familia”, a explicat Beuran.

Întrebat dacă este posibil să fie vorba de o eroare umană, Mircea Beuran nu a negat această posibilitate, însă nici nu a confirmat-o.

„Este eroare umana in clipa în care se urmareste dacă toate procedurile operationale pentru a pune o sala in functiune si care nu apartine echipei ioperatorii au fost indeplinite. A rămas că se face o anchetă tehnică etc. Noi nu ne dam cu presupusul”, a mai spus Beuran la Realitatea PLUS.

Medicul Mircea Beuran a declarat că nu a fost în echipa medicilor care s-au ocupat de pacienta care a ars în sala de operaţii de la Spitalul Floreasca, subliniind că afirmaţiile lui pot fi probate cu ajutorul camerelor de supraveghere din spital