Ce jocuri face Moise Guran? Proaspătul userist îl critică dur pe candidatul Nicușor Dan!

După anunţul de înscriere în USR, Moise Guran şi-a început miercuri seară activitatea cu declaraţii despre strategia pentru câştigarea alegerilor la Primăria Capitalei.

Fostul jurnalist Moise Guran a susţinut miercuri seară o conferinţă de presă alături de preşedintele USR, Dan Barna, în care a dezvoltat, printre altele, ideile sale despre alegerile pentru Primăria Bucureştiului.

În primul rând, Guran a criticat decizia PNL de a anunţa că îşi doreşte un candidat propriu.

„PNL a greşit, din punctul meu de vedere, când a anunţat că va avea candidat propriu, membru de partid. PNL a luat decizia şi la recomandarea lui Klaus Iohannis. Ceea ce încerc eu să spun este că mesajele venite dinspre PNL şi preşedinte nu sunt încurajatoare pentru bucureşteni”.

În continuare, noul membru USR a mers pe ideea unui candidat unic, care ar fi, cel mai probabil, Vlad Voiculescu. Asta pentru că despre celălalt posibil candidat din partea alianţei USR-PLUS, Nicuşor Dan, Moise Guran spunea în luna septembrie 2019 că „este un non-candidat” şi că „pe bune, Nicușor Dan greu poate câștiga orice alegeri”.

„Noi ar trebui să discutăm despre ce e de făcut pentru ca Gabriela Firea să nu mai obţină un al doilea mandat. Am o compatibilitate evidentă și cu cei de la PLUS, care sunt mai degrabă de vârsta mea și pe profilul meu, decât cei de la USR, care sunt mai tineri și care au o forță evidentă ce trebui pusă pe o direcție care să le folosească și lor, și țării noastre. De aceea cred că dialogul cu cei de la USR se poate face mult mai bine din interiorul USR. Am convingerea că cei de la PLUS vor înțelege acest lucru, mai ales că și unii și alții vor să facă un singur partid. Înscrierea mea în USR este o chestiune oarecum formală, pentru că eu vreau să lucrez și cu unii, și cu ceilalți și toți să lucreze împreună, pentru ca în final să putem lucra și cu PNL”.