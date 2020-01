Noile tarife pentru roaming 2020. „Limita de consum rezonabil”, noua gogoriță a furnizorilor!

Noile reguli și tarife valabile pentru roaming 2020 le puteţi găsi mai jos.

După depășirea noii limite, furnizorii pot aplica o suprataxă, chiar dacă traficul inclus nu a fost complet epuizat, scrie dcbusiness.ro. De la 1 ianuarie 2020 suprataxa nu poate depăși 3,5 Euro/GB (0,35 eurocenţi/MB), fără TVA.

Cum se calculează limita de consum rezonabil

1. Pentru cei cu planuri tarifare (cartele preplătite, abonamente, extraopțiuni) care includ trafic de date nelimitat, dar și pentru cazurile în care tariful calculat per GB este sub 3,5 Euro, fără TVA, limita de consum se calculează împărțind prețul cu amănuntul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) la 3,5 euro, înmulțit cu doi;

2. Pentru cei care au cartele preplătite fără resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), limita de consum se stabilește prin împărțirea creditul rămas disponibil pe cartelă la intrarea în roaming la 3,5 euro.

Odată cu creșterea volumului de date ce pot fi folosite în roaming, au scăzut și suprataxele aplicate pentru depășirea limitei de consum, astfel:

– suprataxa pentru date a scăzut cu aproximativ 22%, de la 4,5 la 3,5 Euro/GB, fără TVA;

– suprataxa pentru apelurile primite a scăzut cu aproximativ 7%, de la 0,85 la 0,79 eurocenţi/minut, fără TVA.

Pentru a ușura estimarea volumului de date pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE (Uniunea Europeană plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat aplicația Roam like at home, actualizată cu tariful de 3,5 Euro/GB, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2020 și care se aplică numai pentru călătorii ocazionale în afara țării de unde a fost achiziționat serviciul de comunicații și în limitele unei utilizări rezonabile a serviciului.

După ce te avertizează despre depășirea limitelor utilizării rezonabile, furnizorul are posibilitatea să îți perceapă, în plus față de tarifele naționale, anumite suprataxe pentru prestarea ulterioară a serviciul de roaming în UE/SEE. Roam like at home nu este destinat utilizării în regim permanent a roaming-ului în UE/SEE, adică a utilizării unor cartele SIM din România pe teritoriul altui stat din UE/SEE, cu caracter permanent sau pentru perioade mari de timp.