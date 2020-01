Scandal: Premierul Orban recunoaște că nu are bani pentru creșterea alocațiilor copiilor!

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, că va fi prorogat termenul de intrare în vigoare a legii privind majorarea alocaţiilor, până la prima rectificare bugetară, care va fi după 1 iulie. Orban a spus că majorarea alocaţiilor presupune un efort bugetar de 6 miliarde de lei, banii necesari nefiind cuprinşi în buget. „Cu siguranţă vom creşte alocaţiile, dar le vom creşte cu atât cu cât ne permit resursele bugetare”, a precizat el.

Premierul Ludovic Orban a precizat că alocaţiile copiilor au fost indexate, anul acesta, cu rata inflaţiei. „Săptămâna trecută, după analiza pe care am făcut-o cu preşedintele României, am anunţat lucrul acesta, că preşedintele va promulga şi că noi dorim creşterea alocaţiei, deşi alocaţia a crescut anul acesta ca urmare a legii iniţiate de colegul nostru Sighiartău, indexată cu rata inflaţiei. Deci ne dorim creşterea alocaţiilor numai că intrarea în vigoare a legii este ulterioară intrării în vigoare a legii bugetului de stat, în legea bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a susţine această măsură. Nici nu avem voie legal şi constituţional să generăm cheltuieli fără să existe sursă în legea bugetului de stat. Ca atare vom proroga termenul de intrare în vigoare până la primul moment la care vom putea face prima rectificare bugetară, şi anume după data de 1 iulie”, a spus Orban.

Primul ministru Orban a mai spus că vrea să vadă cum funcţionează economia ţării, după primele şase luni de guvernare liberală, dar că alocaţiile vor creşte, cu siguranţă, însă cu atât cu cât permit resursele bugetare.

„După primele 6 luni ale anului vom vedea cum evoluează economia românească, cu siguranţă vom creşte alocaţiile, dar le vom creşte cu atât cu cât ne permit resursele bugetare. Să ne aducem aminte că există o lege a pensiilor, o lege a salarizării care trebuie puse în practică şi noi suntem nişte oameni responsabili care nu ne permitem să angajăm cheltuieli decât în măsura în care există resurse financiare. Sigur vom creşte alocaţiile, cum vom creşte alocaţiile, vom decide pe măsură ce vom vedea evoluţia economiei româneşti ca urmare a politicilor economice promovate de PNL care încurajează investiţiile, care încurajează companiile, care vor să refacă încrederea în România a mediului de business şi a investitorilor, atât români, cât şi străini şi care pot să genereze politicile economice ale guvernului liberal un climat favorabil investiţiilor, astfel încât să putem să asigurăm o dezvoltare economică bazată pe piloni solizi”, a declarat Orban.

Întrebat dacă, în cazul în care se va renunţa la pensiile speciale, se vor găsi banii necesari pentru alocaţiile copiilor, Orban a criticat PSD, iniţiatorul legii pensiilor speciale.

„Inventatorii pensiilor speciale sunt aceşti demagogi pesedişti care probabil s-au uitat în sondaje şi au văzut că aproape 90 la sută din populaţia României este împotriva pensiei speciale şi după ce ei au fost inventatorii şi promotorii pensiei speciale, acum iar îi mint pe români că vor să taie pensiile speciale. Îmi aduc aminte că proiectul de lege aflat în dezbaterea Parlamentului e proiectul de lege iniţiat de PNL care în mod consecvent nu a susţinut pensiile speciale, decât evident, pensiile pentru cadrele militare, pensii de serviciu, care sunt acordate în ţările NATO. Ca atare, nu mă interesează demagogia lor. Cu siguranţă, dacă va exista sesiune parlamentară extraordinară, vom cere introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului de lege iniţiat de PNL privind desfiinţarea mai multor categorii de pensii speciale”, a mai declarat Orban.

Ludovic Orban a mai spus că rectificările bugetare nu pot fi făcute „când i se năzare cuiva”, referindu-se, de asemenea, la majorarea alocaţiilor.