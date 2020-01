Șoc la Timișoara. 4 copii au murit într-un teribil incendiu!

4 copii au murit într-un incendiu care le-a cuprins casa. Cel mai mic avea doar 4 luni.

4 copii mici, toti frati, au murit, dupa ce casa le-a luat foc miercuri seara. Nenorocirea s-a petrecut in cartierul Elisabetin, scrie opiniatimisoarei.ro.

In jurul orei 23.00, pompierii au fost alertati printr-un apel la 112 ca un incendiu a cuprins o casa cu mai multe apartamente de pe strada Memorandului.

Salvatorii au intervenit de urgenta. Aveau sa gaseasca o parte din acoperisul in flacari prabusit, iar intr-una dintre locuinte au descoperit cadavrele carbonizate a doi dintre cei 5 copilasi ai familiei. Cel mai mare dintre ei, un baiat de 14 ani, doar s-a intoxicat cu fum si a fost preluat rapid de medici si transportat la spital.

Spre deosebire de fratii sai, el se afla intr-o alta incapere cand a izbucnit incendiul, iar cand a vrut sa intre in cea in care erau copilasii mai mici s-a trezit inconjurat de fum si i s-a facut rau. Pompierii fac eforturi sa-i gaseasca si pe ceilalti doi, in speranta ca vor fi in viata.

Cei cinci frati au varstele de 4 luni, 1 an, 3, 6 si 14 ani, iar in momentul in care au izbucnit flacarile, cei mai mici dormeau. Parintii nu erau acasa.

Vecinii au fost cei care au dat alarma, iar in timp ce pompierii interveneau, au sosit si parintii copiilor. Tatal era beat, iar mama foarte speriata. Celor doi li s-a facut rau si au fost transportati la spital impreuna cu cel mai mare dintre copii.

Pompierii incearca din rasputeri sa-i gaseasca si pe ceilalti 2 copii. Intreg imobilul e inundat de un fum foarte gros si inecacios, astfel ca salvatorii au trecut la o ampla operatiune de ventilare, intrucat nu aveau vizibilitate.

Familia, una sarmana, statea cu chirie intr-un apartament din aceasta casa, care apartine unor romi din Timisoara.

Vecinii povestesc ca parintii isi neglijeaza adeseori copiii, mama ii lasa singuri, iar tatal obisnuieste sa bea.

Trupul neinsufletit al unui al treilea copil a fost gasit in jurul orei 1.00. Pompierii fac eforturi sa-l gaseasca si pe ultimul. Dintr-un alt apartament din imobil, pompierii au reusit sa salveze 15 pisici, care traiau in locuinta unei batrane. A fost gasit si cadavrul celui de-al patrulea dintre copii,. Asadar in incendiu au pierit patru frati cu varste intre 4 luni si 6 ani.