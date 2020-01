Begu și Niculescu s-ar putea retrage din echipa de Fed Cup a României!

Irina Begu a anunţat că nu va putea să participe în meciurile de Fed Cup ale echipei României în 2020. Jucătoarea şi-a motivat decizia prin faptul că situația ei mai puțin grozavă din clasament o obligă să-și dedice toată energia în această direcție.

Irina Begu este a doua jucătoare de top care se retrage din echipa de Fed Cup a României, după Sorana Cîrstea. În condiţiile în care Simona Halep a anunţat că nu va participa la meciul România – Rusia, de pe 7 şi 8 februarie 2020, antrenorul Florin Segărceanu va avea o misiune aproape imposibilă de a lcătui o echipă competitivă.

„La Fed Cup n-o să fiu. L-am anunțat pe Florin Segărceanu din decembrie că nu voi juca. În momentul de față, prioritatea mea este să mă calific la Olimpiadă. Am șase luni la dispoziție ca să fac asta, iar clasamentul nu e în favoarea mea în acest moment; mai am și câteva puncte de apărat în perioada următoare, și în aceste condiții, îmi va fi greu să joc Fed Cup. Practic, de cinci ani am jucat an de an Fed Cup, de două ori pe an, însă în momentul de față va trebui să calculez mai bine și să iau o decizie cât mai înțeleaptă”, a spus Irina Begu pentru treizecizero.ro.

Monica Niculescu a lăsat impresia că şi ea se pregătește să anunțe că va fi indisponibilă pentru meciul cu Rusia.

„La Fed Cup nu m-am gândit, dar la câte accidentări am avut și la cât de pregătită sunt eu acum, cred că sunt alte fete mai bine clasate și mai bine pregătite decât mine ca să participe. Așa cred eu. Totuși, avem fete mai bune, mai bine fizic, care ar putea să facă o treabă mai bună. Eu am avut prea multe accidentări. Încă nu sunt pregătită. Eu cred că fetele astea sunt mai bune acum”, a spus Monica Niculescu.

Astfel, România ar putea miza la meciul cu Rusia pe jucătoarele tinere, precum Gabriela Ruse, Irina Bara şi Jaqueline Cristian. Meciul România – Rusia are loc la Cluj-Napoca, pe 7 şi 8 februarie, miza fiind calificarea la turneul final al Fed Cup, din aprilie, de la Budapesta.