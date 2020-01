Lipatti Special, de Ziua Unirii Principatelor Române, la Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Casa Artelor „Dinu Lipatti”, vă invită sâmbătă, 25 ianuarie 2020, între orele 18:00 – 21:00, la o nouă ediție a programului cultural „LIPATTI SPECIAL”, dedicat persoanelor cu nevoi speciale și însoțitorilor acestora.

După succesul înregistrat de la primul eveniment, cea de-a VII-a Ediţie a programului „Lipatti Special” organizat de Casa Artelor „Dinu Lipatti” și finanţat de Primăria Generală a Capitalei, se desfășoară cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române din anul 1859, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la a cărui naștere se împlinesc 200 de ani. Cel care avea să devină „Domnul Unirii” de la 1859 s-a născut pe data de 20 martie 1820, la Bârlad, în Moldova. Unirea Principatelor Române este considerată prima etapă în crearea statului unitar român modern.

Programul cultural „Lipatti Special” este unic în România și s-a născut din dorința regizoarei și pianistei Alice Barb, Director Fondator al Casei Artelor „Dinu Lipatti”, de a deschide cu drag porțile Casei Lipatti persoanelor cu nevoi speciale din tot spectrul de dizabilități și însoțitorilor acestora și de a le oferi, lunar, acces la artă și cultură, prin intermediul unor evenimente dedicate. De asemenea, prin programul cultural „Lipatti Special” invitații noștri au posibilitatea să se întâlnească cu artiști excepționali, cu mari personalități ale culturii românești și să socializeze într-un spațiu elegant, încărcat de istorie, în inima Capitalei.

Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, de la orele 18:00, oaspeții noștri se vor putea bucura de Expoziția specială „Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859. 200 de ani de la nașterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, dar le vor putea admira și pe cele permanente „Dinu Lipatti – viața și opera”, „Familia Lipatti și prietenii”. Vor avea loc ateliere de creație pe teme muzicale realizate de artiștii de la „Art Time Atelier”, publicul nostru având ocazia să asculte Înregistrări celebre din creațiile marilor compozitori români. În Salonul de Muzică va fi proiectat filmul „Unirile Românilor”, episodul al 2-lea, realizat și produs de istoricul Radu Găină. Documentarul „Unirile Românilor”, lansat de TVR Internațional, a fost difuzat în anul 2018 pentru a marca Centenarul Marii Uniri.

De la orele 19:00, în Salonul de Muzică va avea loc Recitalul Extraordinar susținut de unul dintre cele mai bune coruri bărbătești din lume, Corala Armonia, aparţinând Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de arhidiaconul dr. Ion Iulian Dumitru, lector universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa. Programul conține piese din repertoriul folcloric românesc și creații ale compozitorilor români: I. D. Chirescu, Nicolae Lungu, Gheorghe Danga, Ion Vidu, Lucian Nireșteanu, Ion Runcu, Adrian Daminescu.

Corala bărbătească „Armonia” a fost înfiinţată în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, iar doi ani mai târziu a trecut sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. Corala are în palmares două medalii de aur la World Choir Games 2012, desfăşurat în Statele Unite ale Americii, Marele Premiu la secţiunea Cor bărbătesc, două medalii de aur la secţiunile Folclor și Cor bărbătesc și una de argint (Muzică sacră) la Campionatului European al Corurilor din 2013, desfășurat la Graz, Austria. De asemenea, Corala Armonia a primit două medalii de aur şi Marele Premiu la World Choir Games, ediţia a şaptea, care a avut loc în Riga, Letonia, o medalie de aur (Coruri de cameră) în cadrul competiţiilor European Choir Games şi Grand Prix of Nationes (2015, Magdeburg, Germania). Din componenţa coralei fac parte preoţi, diaconi și studenţi ai Facultăţii de Teologie din Constanța.

Conceptul evenimentului aparține pianistei și regizoarei Alice Barb, directorul fondator al Casei Artelor „Dinu Lipatti”.

Vă aşteptăm cu drag la Casa Artelor „Dinu Lipatti”, Casa tuturor iubitorilor de Artă şi Cultură!

Evenimentul este dedicat persoanelor cu nevoi speciale şi însoţitorilor acestora, iar accesul se face în limita locurilor disponibile, doar pe bază de rezervare la numărul de telefon: 0314252563,

Pentru mai multe detalii despre program și desfășurarea acestuia vă invităm să vizitați pagina de Facebook: https://www.facebook.com/casadinulipatti sau ne puteți contacta la numărul de telefon 031 425 25 63, în intervalul orar 12:00-16:00, de luni până vineri.