Căprar și Fifor se luptă „la baionetă” pentru șefia PSD Arad

Preşedintele PSD Arad, Dorel Gheorghe Căprar, i-a dat replica lui Mihai Fifor, care a lansat acuze dure la adresa conducerii organizaţiei judeţene. Căprar spune că Mihai Fifor poate fi bănuit de faptul că nu intenţionează, cu adevărat, să candideze la primăria Arad şi că miza ar fi, de fapt, alta.

„Am citit ce a spus dl Fifor şi sunt consternat. Legat de ce spune dl Fifor că se aude prin oraş de anumite blaturi, anumite lucruri care nu ar fi conforme cu partidul nostru, vreau să îi spun dânsului că nu există vorbă de aşa ceva, pentru că în şedinţa organizaţiei municipale, dânsul a fost votat să fie candidatul nostru. Dânsul este într-un sondaj de opinie alături de alţi colegi ai noştri, dar noi am anticipat că ar fi cea mai bună variantă şi am votat în unanimitate. Probabil dânsul fuge de această candidatură. Eu am spus de mult lucrurile acestea şi i-am spus dânsului şi în faţă că nu va candida vreodată la Arad şi că vrea doar să ne inducă în eroare.

Conferinţa de astăzi este statutar organizată. Noi ne supunem deciziilor CExN, am avut două şedinţe de CEX judeţean, şi conform art.42 organizaţiile politice au autonomie. Nu punem la îndoială faptul că colegii noştri de la Bucureşti au program şi sunt ocupaţi. Suntem într-un calendar în care nu ne prea putem permite să treacă timpul. În această conferinţă statutară vom alege atât organele de conducere cât şi echipa de campanie. Ne aşteaptă o luptă grea la locale şi, deşi sperăm să nu, probabil la anticipate.”, a declarat Dorel Căprar în exclusivitate pentru DC NEWS.