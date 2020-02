Brand-ul de petreceri pop-up “the date.” construiește cel mai lung bar de evenimente din București. Lasă-mă, papa, la party!

Vineri, 14 februarie, brand-ul bucureștean de petreceri “the date.” organizează o nouă ediție a petrecerii având ca tematică anii ’90. Acesta va fi cel mai amplu eveniment din istoria brand-ului, moment ce nu putea fi marcat decât printr-un bar pe măsură „cel mai lung bar de evenimente din București”, având o dimensiune de peste 35 de metri. Aproximativ 30 de persoane vor fi dedicate segmentului de bar. În spatele cocktail-urilor balansate de echipa de barmani, mixologi și câștigători de concursuri naționale, se regăsesc produse din portofoliul Alexandrion Grup, partener de peste 3 ani al brand-ului de evenimente.

“the date.” și-a propus să reitereze succesul înregistrat cu tematica Lasă-mă, papa, la party!, petrecere ce explorează amintirile anilor ’90, de data aceasta într-o locație iconică, Sala Palatului. Construită în 1963, clădirea emblematică a capitalei este locul în care va avea loc evenimentul, brand-ul de petreceri remarcându-se încă de la prima ediție prin exploatarea unor locații inedite pentru găzduirea evenimentelor.

Petrecerea din 14 februarie se va desfășura în sala Garderobelor, iar accesul se va face pe intrarea principală către sala Lutherană. Oaspeții sunt așteptați începând cu ora 22:00, iar firma de pază BGS se va asigura de bunul mers și ghidarea acestora către sală.

“the date.” a reușit să atragă de-a lungul timpului un public premium ce rezonează foarte bine cu tematicile alese și care se mândrește cu apartenența la această comunitate. Datorită feedback-ului primit de la participanți, comunitatea se extinde constant, atrăgând persoane cu vârsta de peste 27 ani, tineri antreprenori, persoane cu un nivel crescut de responsabilitate în companii, dar care își doresc să se destindă pe muzica retro-dance. Petrecerile marca “the date.” se remarcă prin atenția către oaspeți, calitatea băuturilor dar și a barmanilor, și alegerea unor locații neconvenționale transformate în adevărate cluburi pentru o singură noapte, plus o muzică adaptată cerințelor.

Intrarea la evenimentul “the date.” se face prin achiziționarea unui bilet online. Biletele au fost disponibile în trei etape, permițând doritorilor să le achiziționeze în regim de early-booking: 4-8 Februarie – 35 lei, 8-11 Februarie – 40 lei, 11-14 Februarie – 45 lei. În seara evenimentului, 100 de bilete vor fi disponibile la intrare la prețul de 50 lei de persoană.

Începutul acestui an va pune accent pe colaborarea cu DJ consacrați și un nou stil de warm-up. the tudorache. este DJ-ul casei, iar pe 14 februarie echipa Mirror DJs va mixa îndrăgita muzică a anilor ’90 purtând pe cap globuri disco.

Brand-ul “the date.” promite să livreze și de această dată o petrecere memorabilă care pune în prim-plan perioada adolescenței.