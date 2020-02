E.S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București, vine pe 16 februarie la Conferințele TNB!

Duminică, 16 februarie 2020, ora 11.00, la Sala Atelier a TNB, va avea loc conferința „România în care m-am întors”, conferință susținută în limba română de către E. S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București.

Despre conferință

„Mă bucur foarte mult să mă întorc în România. După cum probabil știți, am stat trei ani la București, din 1983 până în 1986. Deci am revenit în România, dar am impresia că am ajuns pentru prima oară în România. Altădată am fost în România socialistă, iar acum este o țară diferită, cu un popor care trăiește foarte altfel decât atunci. Deja, în trei săptămâni, am avut niște experiențe care nu ar fi fost posibile în cei trei ani pe care i-am avut în România.”

Andrew Noble la prima sa conferință de presă în calitate de Ambasador al Marii Britanii la București

Despre Andrew Noble

Din 2018 Ambasador în România

2014 – 2017 Ambasador în Algeria

2009 – 2013 Berlin, Șef adjunct al Misiunii, Consul-General și Consilier (politic)

2007 – 2009 Ministerul britanic de Externe (FCO), Director Departament pentru Securitate și Proprietăți

2005 – 2007 Ministerul britanic de Externe, Director Departament pentru Securitate

2001- 2005 Atena, Șef adjunct al Misiunii și Consul-General

1998 – 2001 Ministerul britanic de Externe, Director adjunct, Departamentul pentru Politica de Securitate

1994 – 1998 Cape Town / Pretoria, Șeful Secției Politice

1991 – 1994 Ministerul britanic de Externe, Ofițer, ulterior Șef adjunct, Departamentul de Coordonare a Securității

1989 – 1991 Ministerul britanic de Externe, Ofițer în cadrul Departamentului Comunității Europene