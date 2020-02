Câștigătorii Premiilor ANIS 2020

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, a organizat miercuri, 12 februarie, a șasea ediție a Galei ANIS, eveniment în cadrul căruia au fost premiate cele mai importante companii și proiecte care s-au remarcat pe parcursul anului trecut. La această ediție au fost înscrie 74 de proiecte din partea a peste 50 de companii.

„De peste 20 de ani, ANIS reprezintă interesele companiilor din industria tech românească, alături de care am reușit să conturăm un domeniu ce astăzi a devenit o forță a economiei naționale. În continuare mizăm pe educație și inovație ca piloni strategici de dezvoltare a noastră ca națiune și susținem inițiative ce își aduc aportul la digitalizarea României. Suntem mândri să premiem și în acest an campionii în domeniu, dar mai ales să felicităm toate companiile de tehnologie pentru activitățile desfășurate în 2019 și să le urăm mult succes în viitor”, a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS.

Compania anului a fost desemnată Zitec, un nume important pe piața IT & Digital Marketing din România, specializată în dezvoltarea de soluții de afaceri, servicii și produse tehnologice personalizate. În 2019, Zitec a implementat două proiecte naționale de transformare digitală: Regista – un software online de gestionare a documentelor online, utilizat în 400 de primării din 40 de județe din România și Atelierul Digital – un program național de educație privind transformarea digitală, dezvoltat în parteneriat cu Google și dedicat celor 7.000 de proprietari de întreprinderi mici și mijlocii din întreaga țară.

Finaliștii acestei categorii au fost Adobe și DocProcess, iar aplicații pentru Compania Anului au venit și din partea 2Checkout, AB4 Systems, DB Global Technology, Druid, Endava, Huawei, Telekom, Tremend și TypingDNA.

Startup-ul anului este Deepstash, aplicație de tip self-improvement care le permite utilizatorilor să-și salveze notițele dintr-o varietate de surse online și domenii: managementul timpului, comunicare, leadership. Deepstash a dezvoltat un mod de auto-organizare, unde utilizatorii își pot crea biblioteci personalizate de idei pe care le pot accesa oricând.

Finaliștii acestei categorii au fost Planable, Medicai și TypingDNA, iar aplicații pentru Startup-ul anului au venit și din partea Bookvitals, Druid, HappyRecruiter, Medicai, InnerTrends, KinderPedia, Machinations, MorphL, Plant an App, Sypher și Tokinomo.

Bitdefender a câștigat premiul pentru Programul Educațional al anului pentru susținerea constantă a programului Stagii pe bune. Implementat începând cu anul 2005 de Asociația „Studenți și Profesioniști IT&C”, programul își propune plasarea studenților facultăților cu profil IT în stagii de practică, desfășurate pe perioada verii. În 2019, au fost oferite 420 de programe de internship, la care au participat 2650 de studenți.

Finaliștii acestei categorii au fost Crystal System și Fundația Orange, iar aplicații pentru Programul Educațional al anului au venit și din partea Fundației eMag, DB Global Technology, E-Civis, Essensys, GDG Craiova, How to Web, Kaspersky, Soc Gen, Uniapply, Upper School și Telekom.

Premiul pentru Produsul software al anului merge către echipa TypingDNA, o companie de cybersecurity ce a dezvoltat algoritmi si tehnologii proprii de inteligență artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcție de modul în care aceștia tastează.

Factorul inovator al TypingDNA este dat de rata ridicată de precizie, de circa 99,9%, iar tehnologia dezvoltată funcționează pe dispozitive mobile și desktop și poate fi integrată pe orice platformă software disponibilă. Un alt diferențiator semnificativ este numărul scăzut al etapelor necesare pentru autentificare, în doar doi pași asigurându-se o precizie ridicată.

Finaliștii acestei categorii au fost Bento și Druid, iar aplicații pentru Produsul software al anului au venit și din partea AB4 Systems, Adobe, Allevo, BITHAT, Connections Consult, MetroSystems, OveIT, Softlead, Spearhead, Sypher, Waters și Zitec.

Platforma Pollinate, realizată de compania Endava, a câștigat premiul pentru soluția de outsourcing software a anului. În calitate de partener al companiei britanice Pollinate, echipa Endava a dezvoltat în doar 12 luni o soluție digitală de servicii bancare de ultimă generație, care permite băncilor să-și eficientizeze serviciile, respectiv să le faciliteze comercianților acestora cele mai bune experiențe de utilizare, într-un interval de timp foarte ambițios. Platforma este non-invazivă și se poate integra în orice sistem bancar, la nivel mondial.

Finaliștii acestei categorii au fost Softelligence și Zitec, iar aplicații pentru Proiectul de outsourcing software al anului au venit și din partea AB4 Systems, Computaris și Essensys .

Qubiz este câștigătorul premiului Proiectul R&D al anului. Compania, furnizor de servicii de dezvoltare software și consultanță end-to-end, a convins juriul printr-un program bazat pe Inteligență Artificială dezvoltat pentru un furnizor global de servicii media care identifică și elimină automat pauzele de publicitate din emisiunile TV înregistrate, astfel încât acestea să poată fi ulterior încărcate mai rapid online.

Finaliștii acestei categorii au fost Adobe Cross și Druid, iar aplicații pentru Proiectul de R&D al anului au venit și din partea Medicai.

Proiectul CSR al anului a fost câștigat de Adobe Systems Romania, companie pentru care sustenabilitatea și impactul social reprezintă o parte esențială a culturii organizaționale. În 2019, Adobe a donat peste 61.000 de dolari către diverse cauze, peste 400 de angajați ai companiei au făcut voluntariat, ajutând 30 de ONG-uri din România. De asemenea, anul trecut, peste 200.000 de dolari au fost donați din fondul Adobe Employee Community Fund către 10 proiecte locale.

Finaliștii acestei categorii au fost Yonders și Waters, iar aplicații pentru Proiectul CSR al anului au venit și din partea Arxia, DB Global Technology și Zitec.

Clientul anului este UNICEF România, pentru care AB4 Systems a dezvoltat primul sistem de monitorizare și evaluare în timp real, denumit Aurora, care permite lucrătorilor sociali să identifice copiii vulnerabili și să le ofere un pachet minim de servicii sociale pentru a-și îmbunătăți situația. Programul Aurora a fost lansat deja în 400 de comunități din România, având în plan extinderea la toate cele 2800 de comunități în nevoie.

Finaliștii acestei categorii au fost AB4 Systems și Zitec.

Membrul ANIS al anului a fost desemnat Softbinator Technologies (cunoscut anterior sub denumirea Cornerstone Technologies). Compania s-a remarcat prin suportul activ în proiectele asociației în 2019 – programul Bursele ANIS, realizarea studiului Software & IT Services în România – și a pus la dispoziția asociației resurse de programare web.

Membrii juriului care au desemnat câștigătorii celei de a șasea ediții a Galei ANIS sunt: Teodor Blidăruș – Președinte ANIS, Ionuț Bonoiu – Redactor-șef al Forbes România, Mirela Gavra – Fondator The Diplomat, Radu Motoc – Vice-Președinte Executiv Asociația Techsoup, Varujan Pambuccian – Deputat în Parlamentul României, Răzvan Rughiniș – Prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București și Co-Fondator Innovation Labs și Dragoș Stanca – Fondator UPGRADE 100.

Premiile de Excelență ale Industriei IT și Gala ANIS 2020 au fost susținute de partenerii strategici: bpv Grigorescu Ștefănescu, Colliers Internațional România, Up România, dar și publicațiile și organizațiile: Bursa, Cariere, Codecamp, FabLab Iași, Future Banking, How to Web, HR Manager, PIN Magazine, Softlead, Tech Hub, Today Software Magazine.

Despre ANIS

20 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.