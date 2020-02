Dan Barna merge, din nou, cu varianta Cioloș-premier la consultările de la Cotroceni

Dan Barna îl va propune în numele USR și PLUS pe Dacian Cioloș ca premier, la consultările de la Cotroceni ce vor avea loc chiar astăzi.

Dan Barna s-a declarat surprins de decizia președintelui de a accepta depunerea mandatului de premier desemnat, însă a declarat că va merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea Dacian Cioloș pentru acest post.

„Anunțul președintelui de astăzi este într-un fel surpinzător raportat la poziția domniei sale de aseară în care ne spunea că un interimat pentru următoarea perioada este opțiunea pe care o preferă. La nici 24 de ore, vedem că premierul Orban și-a depus mandatul, urmează consultările pe care le-am cerut și pe care le considerăm firești tocmai pentru a face pașii necesari ieșirii din criză politică majoră în care ne aflăm acum.

Alianța USR PLUS are o formulă pe care am anunțat-o încă din momentul constituirii alianței, (…) vom merge cu Dacian Cioloș. Aici suntem consecvenți pe proiectul pe care noi l-am propus pentru România. Am spus-o și de la primele consultări. Soluția sunt alegerile anticipate, dacă nu se va ajunge la alegeri anticipate, ne-am exprimat disponibilitatea de a participa la guvernare. Suntem gata să ne asumăm proiectele importante de care România are nevoie.”

Barna nu a precizat dacă partidul va susține eventuala desemnare a Nicolae Ciucă drept prim-ministru. „Să ajungem acolo, să vedem ce se întâmplă, și, în funcție de rezultatul consultărilor vom lua o decizie”, a spus Barna la o televiziune de știri.