Cercetători din Timișoara, pe urmele vaccinului împotriva coronavirusului

Prima potențială metodă de producere a unui vaccin împotriva temutului coronavirus din China a fost pusă pe hârtie de o echipă de cercetători români, la Timișoara. Potrivit hotnews.ro, cercetătorii de la Centrul OncoGen din Timișoara au trimis însă potențiala metodă de producere a vaccinului către colegii lor din Europa și din Statele Unite, „cei care pot să ducă mai departe povestea asta, adică să producă vaccinul”.

Echipa de cercetători de la Timișoara a primit deja feedback de la o parte dintre colegii din alte țări și lucrează acum la îmbunătățirea „rețetei” vaccinului: „Acum lucrăm la o variantă – noi am trimis aceste date peste tot, și la colegii noștri din Europa, și din Statele Unite, am primit o serie de sugestii, unele dintre ele sunt pertinente și acum lucrăm la o variantă mai bună, dar cu aceleași metode”, povestește medicul Virgil Păunescu, directorul Centrului de cercetare OncoGen și profesor de Imunologie la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Profesorul Virgil Păunescu e mândru că, chiar dacă „noi (România – n.red.) nu putem produce vaccinuri, am vrut să fim printre primii care lucrăm la dezvoltarea lor, sunt convins că mai sunt și alte laboratoare în lume care lucrează la așa ceva. Am vrut să dăm un semnal că suntem acolo, cot la cot cu cei care au ceva de zis”. Directorul Centrului OncoGen admite că „Ai nevoie și de noroc, bineînțeles. Când faci cercetare și produci vaccinuri, nu știi cum funcționează sistemul imun. Am văzut niște cercetători de la Institutul Pasteur din Franța care spuneau că le trebuie cel puțin 20 de luni ca să pună la punct un vaccin aplicabil la om. În mod normal, durează cu anii. Poate dura și mai mult”. Virgil Păunescu subliniază însă că „Noi nu am făcut un vaccin, nici nu putem să îl facem”. Totuși, acesta este mândru că el și echipa sa au reușit să pună pe piață o potențială metodă de a fabrica un vaccin împotriva coronavirus „destul de rapid și care nu are legătură cu vechile metode de fabricare a vaccinurilor. De aceea, e posibil să reușească”.