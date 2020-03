Povești la Replika

Asociația Culturală REPLIKA vă invită în perioada Martie – Iunie, în fiecare seară de luni și de marți la CENTRUL DE TEATRU EDUCAȚIONAL REPLIKA Str. Lânăriei 93-95, sector 4.

Platforma de Artă Educațională abordează problematici sociale și educaționale intens dezbătute, într-un format cultural care propune conectarea teatrului cu literatura și cinematografia.

În fiecare zi de luni, la Centrul Replika vor fi prezentate spectacole de teatru și cărți, urmând ca în zilele de marți să fie vizionate scurtmetraje legate tematic de abordările propuse în ziua precedentă.

Spectacolele de teatru, cărțile și filmele explorează teme și subiecte educaționale de maxim interes: relațiile tensionate și raporturile de putere din școli și licee, situația părinților care au copii cu tulburări din spectrul autist, problematica încălzirii globale, competiția exacerbată și individualismul, educația emoțională și sexuală etc.

Platforma debutează pe 9 martie cu spectacolul Limite (text: Mihaela Michailov și Radu Apostol, versuri: Bobi Dumitraș, regia: Radu Apostol, cu: Mihaela Rădescu, muzica și spațiul sonor: Alex Bălă, scenografia: Gabi Albu, video: Elena S.Găgeanu). Limite sondează carențele sistemului educațional actual, presiunile și conflictele profesori-părinți, birocrația copleșitoare și multiplele tensiuni dintre o educație bazată pe autoritate și o educație a elogiului libertății totale. După spectacolul Limite va avea loc o discuție pornind de la articolul publicat de Maria Cernat în Critic Atac – Hedonismul în educație.

Dintre scurtmetrajele care vor fi proiectate pe data de 10 martie, menționăm: When the Lights Go Out – povestea unui băiețel hărțuit la școală, 2ND CLASS – povestea unei profesoare atacate și rănite grav de un neo-nazi, Cloud – experiența dureroasă a unui profesor marcat de moartea soției sale.

În cadrul platformei se vor juca două spectacole din Grecia și Germania: Mayakovsky, creat de Modernoi Kairoi Theatre Company și Die Stille Der Familie, realizat de Citizen Kane Kollektiv.

Printre cărțile și studiile care vor fi prezentate, se numără Cum să le vorbim copiilor despre sexualitate de Linda Eyre și Richard Eyre, Pedepsiți prin recompense de Alfie Kohn, Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău de Fredrik Backman.

Dintre filmele selectate în cadrul platformei menționăm: The Van, un film de Erenik Beqiri (2019), ONE HUNDRED AND ONE, regia: Sebastián Alfie, Kapitalistis, un film de Pablo Muñoz Gomez.