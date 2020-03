Cărturești închide majoritatea librăriilor din București și din țară pe termen nedefinit din cauza coronavirusului

Pentru siguranța librarilor și a cititorilor, Cărturești a luat decizia să închidă în zilele următoare majoritatea librăriilor din București și din țară. În acest moment, viitorul Cărturești este pus sub semnul întrebării de scăderea dramatică a vânzărilor, precum și de incertitudinea privind măsurile luate de autorități în sprijinirea sectorului cultural de efectele economice devastatoare ale pandemiei COVID-19. Librăria online carturesti.ro rămâne deschisă și cititorii sunt încurajați să sprijine librăriile fizice prin comenzi online în următoarea perioadă.

Pentru ca o librărie să trăiască e nevoie zilnic de cititori, de evenimente, de interacțiuni între librari, editori, autori și public. În ultimele zile, librăriile noastre au rămas fără cititori, lansările de carte s-au anulat, atelierele pentru copii s-au oprit, vânzările au scăzut la niveluri de neimaginat.

Situația aceasta nu ne afectează doar pe noi, ci un întreg lanț de furnizori (aproximativ 1500 de furnizori din România) și colaboratori: edituri, autori, organizatori de evenimente, artiști grafici sau agenții de comunicare. Și îi va afecta, în cele din urmă, chiar pe cititorii care ne-au susținut până acum. Dispariția unei librării lasă un gol în comunitate, șterge un spațiu de socializare, învățare și descoperire, anulează ocazia întâlnirii întâmplătoare cu o carte care îți poate schimba viața.

Activăm într-un domeniu vulnerabil la scăderile economice: cărțile și activitățile culturale sunt primele tăiate de pe listă în astfel de vremuri. Însă disrupția creată de pandemia COVID 19 s-a dovedit până acum mai devastatoare decât oricare dintre crizele cu care librăriile s-au confruntat în ultimele decenii.

De aceea, solicităm autorităților luarea unor măsuri urgente de sprijin a întreprinderilor din domeniul cărții: suportarea integrală a șomajului tehnic de către stat, linii de creditare cu dobândă zero asigurate de statul român, reglementarea ca situație de forță majoră, inclusiv în privința statutului chiriașului din cadrul spațiilor comerciale.

DESPRE CĂRTUREȘTI

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 37 de spații care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.