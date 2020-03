Măsuri drastice în lupta cu coronavirusul: Se închid restaurantele, barurile, frizeriile și se anulează evenimentele cu peste 100 de persoane!

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, şi secretarii de stat Bogdan Despescu şi Raed Arafat au susținut marţi, începând cu ora 21,00, o declaraţie de presă la sediul MAI, informează Romaniatv.net.

Marcel Vela a anunţat că nu se pune problema închiderii oraşelor sau a raţionalizării alimentelor şi a cerut cetăţenilor să dea dovadă de luciditate şi responsabilitate.

„De ieri, Bogdan Despescu si Raed Arafat fac parte din grupul de decizie la nivelul comitetului de decizie la nivelul ministerului de Interne. Am emis ordin de comandant sau ordonanta militara. Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturi de catre restaurante, baruri, hoteluri, in spatiile din interiorul sau exteriorul locatiei.

Interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane in spatii deschise.

Am decis ca toti conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea mai mare de 3,5 tone au obligatia sa detina dezinfectant, manusi si masca, si sa prezinte documente care sa ateste traseul de la plecare pana la destinatie.

Ansamblele si subansamblele echipamentelor medicale nu fac obiectul restrictiei la export.

Se suspenda toate zborurile spre Spania si din Spania catre Romania pentru 14 zile. Intra in vigoare pe 18 martie, ora 18, ora Romaniei.

Se suspenda zborurile catre si din italia, din data de 23 martie. Nu se aplica zborurilor cu avioane de stat, de transport marfa, umanitare sau medicale.

Pe durata starii de urgenta, Politia Romana va conduce operational Politia Locala care functioneaza pe raza de competenta”.

Raed Arafat, a anunţat mai multe măsuri importante.

”Va informez ca am emis mai multe ordine. Incepand de maine, 18 martie, rezidentii vor intrerupe stagiile in toate sectiile în care sunt distribuiti si se vor prezenta pana la ora 12 pentru a fi distribuiti în spitale pentru a face garda. Rezidentii in medicina internă si de familie intrerup stagiile si se vor prezenta la Sectiie de Spital, Camere de Gardă pentru a sprijini forțele. Rezidenții din alte sectii vor fi repartizati in functie de necesitate.

Vor fi recrutati studenti, incepand cu cei din anul 4 pentru a fi recrutati pentru camerele de gardă. Toate analizele vor fi centralizate de Institutul de Sănătate publică si vor fi prezentate Ministerului. Au fost instalate 162 de corturi speciale instalate pentru triajul medical, astfel de corturi puteti sa le mai vedeti si in curtea spitatelor. MAI va pregăti o unitate sanitare pentru tratarea persoanelor.

Pana in acest moment au fost confirmate 217 cu coronavirus, 3373 de persoane in carantina, sunt date in dinamica si se pot schimba. În urmatoare perioada urmează sa se dispuna si alte ordine si dispozitii pentru a face fată si spriji populația. Singura rugaminte este ca populația sa respecte masurile. Să nu se prezinte la spital cu simptome minore, să se prezinte la medicii de familie”.

Ministrul de Interne a mai precizat că „nu suntem in situatia in care sa inchidem orase, in care sa rationalizam alimente”.

„Masurile le face pentru o asa numita distantare sociala. Planul de masuri se va efectua gradual. Împreuna cu Ministerul Educației si cel al Afacerilor Externe ca elevii din Portugalia sa ajungă in tara”, a spus Vela.

Iată măsurile anunţate de secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu: