Oficialii români demontează fake-news-urile privind epidemia de coronavirus: Alimentele nu vor fi raționalizate și orașele nu vor închise!

Marcel Vela a dat asigurări că alimentele nu vor fi raționalizate și nici orașele nu vor fi închise, așa cum s-a tot vehiculat în mediul online. Sunt fake-news-uri, a spus ministrul de Interne, Marcel Vela, informează Realitatea.net.

„Nu suntem în situaţia în care să închidem oraşe, nu suntem în situaţia să raţionalizăm alimente”, a dat asigurări Marcel Vela, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI.

În același timp, acesta a subliniat faptul că măsurile luate de autorităţi au ca scop distanţarea socială, pentru a nu se ajunge la o răspândire comunitară extinsă a virusului.

„Transmit tuturor românilor să nu cadă pradă informaţiilor false, să fie puternici şi lucizi”, a spus ministrul de Interne.

„Pana in acest moment au fost confirmate 217 cu coronavirus, 3373 de persoane in carantina, sunt date in dinamica si se pot schimba. În urmatoare perioada urmează sa se dispuna si alte ordine si dispozitii pentru a face fată si spriji populația. Singura rugaminte este ca populația sa respecte masurile. Să nu se prezinte la spital cu simptome minore, să se prezinte la medicii de familie”, a mai spus ministrul Vela.