Becali refuză să plătească suma pentru transferul lui Adrian Petre

Gigi Becali a anunțat că nu vrea să vireze banii pentru transferul atacantului Adrian Petre de la echipa daneză Esbjerg la FCSB. Este vorba despre 500.000 de euro, iar Esbjerg a notificat FIFA pentru a deschide o procedură disciplinară împotriva FCSB.

Potrivit contractului cu Esbjerg, FCSB ar fi trebuit să achite banii pentru transferul lui Petre până la 21 februarie.

Adrian Petre (22 de ani) a venit la FCSB pe 17 februarie și a jucat două meciuri în Liga 1 și unul în Cupa României, fără să înscrie vreun gol.

“Nu am virat banii. Am întrebat, pentru că nu știam, și mi s-a zis <N-am plătit>. Lasă, că nu mai plătim, că este criză acum. De ce să nu funcționeze? La primul termen de judecată, o să le facem plata. Eu nici nu știam, ieri am aflat. Nu e niciun motiv legat de Petre. O să plătim. Eu am încredere în Petre. Și chiar dacă nu-ți place, tot trebuie să dai banii“, a spus Gigi Becali la DigiSport.

