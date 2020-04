Boxerii din lotul ”tricolor”, suporteri de lux ai lui Benny în superduelul cu Badr Hari

Pugiliștii de la lotul național sunt alături de luptătorul Benny Adebguyi (35 de ani) în marea confruntare de la 20 iunie, cu celebrul luptător marocano-olandez Badr Hari.

La Rotterdam, luptătorul Benny Adegbuyi are meciul vieții cu Badr Hari, în Gala Glory. Benny are susținători de lux în marea confruntare! Băieții de la lotul național de box îi fac galerie, asta după ce luptătorul a venit la antrenamentele lor și le-a fost sparring partener.

”Badr nu are nicio șansă! Hai, România!”- Andrei Arădoaie și Daniel Burciu, componenți ai lotului național de box.

Cristian Filip e prieten bun cu Benny, iar anul trecut i-a fost partener înainte de meciul cu danezul D’Angelo din aceeași gală.

„Suntem alături de el, eu am mai făcut parte din pregătirea lui și anul trecut înainte de meciul de la Chicago, cu D’Angelo Marchall și sper să fiu cât mai aproape de el și pentru meciul cu Badr Hari”- Cristian Filip, component al lotului național de box.

Filip:”L-am simțit că este în fomă”

Dintre cei 3 pugiliști, cel mai norocos este Filip, care are deja în buzunar biletul de Rotterdam!

“Eu am bilet, sper să ajung și la meci și în pregătirea lui” – Cristian Filip, component al lotului național de box.

Filip merge pe mâna lui Benny, mai ales că a fost la antrenamentele lui și a văzut cum acesta se pregătește.

„E încrezător, e serios și cât se poate de puternic. Cred că este motivat, este primul român care se bate cu un asemenea campion și este numarul 2 momentan în Glory”- Cristian Filip, component al lotului național de box.

Prietenul lui Benny e convins că acesta poate să-l învingă olandez.

„Poate să o facă după cum a dovedit-o și la ultimul meci. Se simte foarte bine este în formă. La sparring l-am simțit și eu că este în formă” – Cristian Filip, component al lotului național de box.

Badr Hari, fost campion mondial de K1 la categoria grea

La 20 iunie, Benny are poate cel mai dificil meci al carierei, contra luptătorului olandez de origine marocană, Badr Hari. În vârstă de 35 de ani, cel poreclit ”Golden Boy”, ”Bad Boy”, ”Cobra” sau ”Devil Prince of Marocco” are o carieră impresionantă în K1. Badr a fost campion K1 la categoria grea (2007—2008), campion mondial „It’s Showtime” în categoria grea (2009-2010) și finalist K-1 World Grand Prix 2009.

Glory, cel mai spectaculos circuit de lupte din lume

Competiția în care participă Benny Adegbuyi este cea mai importantă de pe Glob și oferă un spectacol de kickboxing aparte. După ce meciurile de K1 au încetat să se mai desfășoare, Glory a fost înlocuitorul perfect. Galele sunt transmise în SUA și Canad de televiziunea Spike, în sistem pay-per-view. Glory are o colaborare cu SUPERKOMBAT, astfel că la nivel de top au ajuns să se lupte și românii Daniel Ghiță, Andrei Stoica, Bogdan Stoica și Benny Adegbuyi. Daniel Ghiță este, până în acset moment, luptătorul român cu cele mai notabile performanțe în Glory.