Florinel Coman, ofertat de AS Roma

Gigi Becali a dezvăluit aseară că a primit o ofertă din Europa pentru transferul lui Florinel Coman (21 de ani) de la FCSB. Finanțatorul ‘roș-albaștrilor’ negociază și cu Orlando City din MLS, dar este mai tentat să accepte o mutare într-un campionat puternic.

AS Roma este echipa care îl vrea pe Florinel Coman, potrivit site-ului antenasport.ro.

Italienii ar fi obținut informații despre jucătorul FCSB-ului de la Bogdan Lobonț și Cristi Chivu, foști componenți ai echipei din Roma.

Florinel Coman va avea un salariu anual de aproximativ 1 milion de euro, conform sursei citate.

“Coman are ofertă din America, ăia scriu că s-ar fi înțeles, nu știu, aștept un răspuns din partea lor. Dar azi am primit o altă ofertă, din Europa. Au spus că ar da 8 milioane de euro și 10% dintr-un viitor transfer, dar eu am zis nu. Eu am cerut 10 milioane de euro și un procent de 20% și banii să-i dea pe toți acum“, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.