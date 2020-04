Ziua Mondială a Dansului, sărbătorită la București!

Noa Wertheim, coregrafa celebrei companii de dans Vertigo din Israel, este invitată la Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu, într-o ediție extraordinară transmisă gratuit online

Cunoscutei coregrafei se alătură Tobias Biancone, Director General al Institutului Internațional de Teatru – ITI-UNESCO și Jarosław Fret, Directorul Institutului Grotowskiși al Teatr Zar, în prima ediție online gratuită a Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiucare va fi transmisă pe 29 aprilie,live pe pagina de Facebook Teatrelli, de la ora 13.30. Dialogul sărbătorește Ziua Mondială a Dansului, iar discuția se va desfășura în limba engleză, fără traducere.

O ediție extraordinară propune pe 29 aprilie criticul Octavian Saiu în cadrul Antotimpurilor dialogului despre teatru de la Teatrelli. Prin intermediul platformei Zoom, într-o întâlnire online gratuită ce va fi transmisă live pe pagina de Facebook Teatrelli începând cu ora 13.30, publicul se va putea bucura de un dialog unic care reunește figuri emblematice ale dansului și teatrului contemporan cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului.

Noa Wertheim (coregrafa companiei de dans Vertigo din Israel – considerată una dintre cele mai representative companii de dans din lume la ora actuală, cu spectacole prezentate în România ca evenimente special în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu), Tobias Biancone, (Director General al Institutului Internațional de Teatru – ITI-UNESCO) și Jarosław Fret (Directorul Institutului Grotowskiși al Teatr Zar) se vor lăsa antrenați într-un dialog dedicat „mișcării, libertății și încrederii în frumusețea spiritului uman”.

„De această dată, sala mereu plină de prieteni ai Dialogurilor se va converti într-un spațiu virtual nemărginit, unde sunt bineveniți toți cei care iubesc dansul, teatrul și orice limbaj născut din împletirealor. Vă așteptăm să celebrăm, împreună, Ziua Mondială a Dansului! Să redescoperim puterea de a visa, de a zâmbi, de a ne… mișca în ritmul gândurilor. Așadar, fiți alături de noi într-un dialog de primăvară despre dans, înțeles ca o eliberare a eului și ca o adevărată punte între suflete.”, a declaratpentrupresăcriticul de teatru Octavian Saiu.

Evenimentul esteconceput într-un parteneriat simbolic cu Institutul Internațional de Teatru ITI – UNESCO, sub egida cărora are loc sărbătoarea zilei dansului, cu Secția Română – Teatrologie a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și cu UNITER.

Tobias Biancone este deopotrivă poet și scriitor. Lucrările sale au fost publicate în germană, engleză, spaniolă, arabă, rusă și în bengaleză. Biancone are o bogată și îndelungată experiență în domeniul colaborărilor artistice, în organizarea mai multor festivaluri și evenimente culturale care celebrează poezia, proza, muzica, filmul și teatrul și contribuie decisiv la demersul promovării multor artiști vizuali și scriitori. Este Profesor Onorific al Central Academy of Drama și Director General al Institutului Internațional de Teatru ITI – UNESCO.

Coregrafa Noa Wertheim este director artistic și co-fondatoarea companiei de dans Vertigo– astăzi, una dintre cele mai prestigioase companii de dans din Israel și din întreaga lume, companie pe care a fondat-o în 1992 alături de Adi Shaal. Noa Wertheim semnează repertoriul original al companiei de mai bine de trei decenii și a devenit cunoscută la nivel mondial pentru stilul său distinct. Este în prezent Membru de Onoare al Jerusalem Academy of Music and Dance. A fost distinsă de-a lungul carierei cu numeroase premii și recunoașteri, atât în Israel, cât și în alte țări.

Jarosław Fret este Directorul Institutului Grotowski și, totodată, fondatorul și directorul Teatr Zar. De asemenea, activează ca regizor și ca actor. A semnat conceptul pentru mai multe spectacole ale Teatr Zar care au fost prezentate la Los Angeles, în Florența, San Francisco, Chicago, Atena, Edinburgh, Madrid, Paris, Londra, Seul și Sao Paolo. A întreprins în jurul lumii mai multe expediții care documentează muzica veche religioasă din Europa de Est. Astfel, sub conducerea sa, Teatr Zar a fost declarat de către prestigiosul Los Angeles Times Best New Music Theatre, în 2009. În 2016, cel mai recentspectacolsemnat de Fret – Medeas. On Getting Across – a avut premiera la TheatreOlympics în Wrocław. Jarosław Freta fost Președinte al Boardului de Curatori pentru Wrocław – Capitală Culturală (2016) și a curatoriat întregul program de teatru. Fret a fost distins cu mai multe premii internaționale și susține frecvent prelegeri în Polonia și în întreaga lume.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Predă la universităţidinRomânia, NouaZeelandă, Hong Kong, JaponiaşiPortugalia, dar susțineconferințeși master-class-uri și la alte universităţidin Europa, Asia şi Africa. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 a moderat şisusţinutconferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław – Capitală culturală europeană. Din 2004, este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al AsociaţieiInternaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şiPreşedinte al SecţieiRomâne AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărutîn numeroase publicaţiinaţionaleşiinternaţionale. Este autorul a 11 volumele despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 și Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013, iar în 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

