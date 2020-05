HAPPYCINEMA®, primul lanț de cineplexuri care își mută premierele anulate de COVID – 19 în online

HAPPYCINEMA® vă invită să urmăriți online documentarele ‘‘Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum”, ‘‘Michelangelo: Love and Death”, și ‘‘Leonardo from the National Gallery, London”. Premierele filmelor erau programate inițial la Happy Cinema în martie și aprilie, însă acum vor putea fi vizionate online accesând https://play.happycinema.ro/

Documentarul dedicat lui Rembrandt aduce în scenă colecția găzduită de Galeria Națională a Londrei și Rijksmuseum din Amsterdam. Având acces exclusiv, privilegiat, în ambele galerii, filmul documentează această expoziție de reper, în timp ce intersectează povestea vieții lui Rembrandt cu pregătirile acestor instituții de renume mondial. Documentarul se concentrează pe evidențierea ultimilor ani ai vieții lui Rembrandt, considerați, în general, a fi cei mai prolifici ani ai săi.

Trailer-ul poate fi urmărit aici: https://bit.ly/35FdpoO

Documentarul Michelangelo – Love and Death vă invită într-o călătorie prin muzeele din Florența, Roma și Vatican, pentru a explora măreția lucrărilor lui Michelangelo. Fiind un artizan virtuos, priceperea artistică a lui Michelangelo este evidentă în tot ceea ce el a realizat. Lucrările frumoase și diverse, cum ar fi statuia lui David, profunda Pietà din Bazilica Papală a Sfântului Petru și marea sa realizare, tavanul Capelei Sixtine, bucură în continuare milioane de vizitatori.

Trailer-ul poate fi urmărit aici: https://bit.ly/3b9lTWn

„Leonardo from the National Gallery, London” este titlul documentarului care surprinde entuziasmul deschiderii la Galeria Națională din Londra a celei mai mari colecții de picturi semnate de Leonardo da Vinci. Pe lângă emoția momentului, filmul oferă o explorare fascinantă a marilor lucrări ale artistului, explicate de curatori, restauratori și invitați speciali.

Trailer-ul poate fi urmărit aici: https://bit.ly/3bauyri

Documentarele sunt subtitrate în limba română iar costul unei vizionări este de 19 lei.

Platforma dezvoltată de Happy Cinema va fi îmbogățită permanent cu noi titluri, atât filme documentare cât și filme pentru întreaga familie.

HAPPYCINEMA® este al doilea lanț de cineplexuri ca acoperire națională și este un brand construit cu un capital 100% românesc. Cinematografele din București, Bacău, Buzău, Bistrița, Focșani, Alexandria sunt temporar închise, acestea își vor relua activitatea în funcție de reglementările impuse de autorități.

Planul de extindere al rețelei de cinematografe nu va fi afectat, urmând ca în viitorul apropiat să se inaugureze Happy Cinema Slobozia și Happy Cinema în Colosseum Mall din București.