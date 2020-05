Iohannis, întâlnire cu Cîțu și Isărescu la Cotroceni. Deficitul bugetar și revigorarea economică, printre priorități!

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi cu ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Şedinţa are ca temă principală politica economică pe România o va adopta în contextul crizei generate de epidemia de COVID-19.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Orban, domnul Isărescu, domnul Cîțu și colegul meu, Cosmin Marinescu. Am avut o discutie lunga si am reusit sa venim cu soluţii foarte bune. Am discutat situaţia economica, a bugetului. Ne-am concentrat pe doua teme, prima deficitul bugetar.

De asemenea, am discutat ce măsuri se impun pentru revigorarea economică. Economia Romaniei nu a fost oprita. Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate.

Avem nevoie de măsuri pentru a încuraja economia.

Am gasit solutii pentru toate si aceste solutii pot fi puse in practica cel mai bine sdaca toate entitatile care au fost azi prezente lucrează impreuna. daca facem lucrurile asa cum trebuie atunci avem sanse bune sa-si revina economia romaneasca si sa iesim din situatia neplacuta, de criza in care ne aflam”, a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

