Grupul parlamentar S&D, scrisoare către Comisia Europeană. Maria Grapini spune că măsurile propuse sunt vitale pentru sprijinirea turismului din România!

Grupul parlamentar S&D, al cărui membru este europarlamentarul Maria Grapini, a transmis o scrisoare cu o serie de recomandări către Comisia Europeană, în urma discuțiilor grupului de lucru pe turism privind impactul socio-economic asupra industriei turismului.

Europarlamentarul Maria Grapini transmite că aceste măsuri propuse, în numele delegației române din S&D, sunt vitale pentru sprijinirea industriei turismului din România și ar trebui implementate cu celeritate.

„Europa se află în mijlocul celei mai mari crize de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ne confruntăm cu o criză de sănătate care a afectat deja puternic economia europeană, cu Comisia Europeană care prezice acum cea mai dramatică scădere a PIB-ului UE de la fondarea SEESC.

Deși aproape toate sectoarele sunt afectate într-un mod în care majoritatea dintre noi nu s-ar fi considerat posibil acum două luni, sectorul turismului și al călătoriilor a ajuns practic la un blocaj. Companiile aeriene europene operează cu aproximativ 10% din capacitatea lor obișnuită – acest lucru se datorează numai faptului că transportul aerian de mărfuri a crescut ușor în timpul crizei. Transportul de pasageri s-a oprit aproape în întregime. Datorită închiderii de anvergură a frontierelor intra și extra UE și din cauza avertismentelor de călătorie emise de aproape toate statele membre, activitatea turistică s-a oprit în toată Europa.

Acest lucru a adus multe companii la un pas de colaps financiar și economic. A lăsat milioane de pasageri și consumatori în incertitudine dacă vor putea să-și revendice banii sau când și dacă vor putea să plece în vacanță sau să își viziteze din nou prietenii și familia. Muncitorii, dintre care mulți se aflau deja într-o poziție vulnerabilă datorită naturii sezoniere a industriei turismului, și-au pierdut locul de muncă fără mijloace de venit previzibile.Prin urmare, considerăm că este extrem de important ca UE în ansamblu să acționeze rapid în această privință.Trebuie să protejăm o industrie și locuri de muncă furnizate de o industrie care este, în multe privințe, coloana vertebrală a economiei UE.

Grupul S&D are priorități clare atunci când vine vorba de o strategie acută și post-COVID-19 pentru sectorul turismului și al călătoriilor. Avem nevoie de sprijin financiar imediat pentru sector, o linie bugetară separată în linie cu noul CFM, aplicarea corespunzătoare a standardelor de securitate și sănătate în muncă; și întrucât industria turismului este vulnerabilă pentru un viitor Mecanism de gestionare a crizelor.

Solicităm Comisiei Europene și statelor membre să adopte măsuri imediate, și anume crearea unui Fond european de garantare a călătoriilor pentru a asigura lichiditatea financiară a aviației și a sectorului turismului, asigurând, în același timp, că lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă sunt sprijiniți și un dialog social adecvat poate avea loc în ciuda crizei. Trebuie să contribuim la protejarea drepturilor consumatorilor, protejarea specială și informarea consumatorilor cu privire la dreptul la rambursare pentru călătoriile anulate, inclusiv călătoriile prin pachet și să facem din bonurile voluntare o opțiune mai atractivă pentru pasageri și consumatori.

În plus, solicităm Comisiei Europene să adopte orientări imediate sub formă de certificare turistică europeană pentru a permite sectorului turismului să se întoarcă cât mai curând posibil la activități și să permită europenilor să plece în vacanță. Unele dintre cele mai afectate țări din Uniunea Europeană sunt principalele destinații de vacanță ale UE. La revitalizarea sectorului, am aduce o contribuție neprețuită la recuperarea rapidă a acestora.

Încurajăm Comisia să continue construirea rețelei de actori profesioniști din turism, în special cu OMC, cu care Parlamentul European și Comisia Europeană au semnat Memorandumul de înțelegere.

În cele din urmă, apelăm la Comisia Europeană să organizeze o campanie de comunicare europeană pentru turism după criză, având ca scop restabilirea încrederii consumatorilor în sector și informarea acestora asupra drepturilor lor. Încrederea este cea mai importantă valoare care trebuie reconstruită pentru consumatori și pentru industria turistică.”