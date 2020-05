PRIMER: “Coronavirusul este extrem de contagios chiar și la persoanele asimptomatice!”

PRIMER – care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – atrage atentia cu odata cu relaxarea de dupa 15 mai locurile publice vor deveni aglomerari umane care vor favoriza transmiterea Coronavirusului si din acest motiv recomanda practicarea unor masuri individuale de protectie inspirate din cele care sunt utilizate in mod curent in fabricile de medicamente. “Companiile farmaceutice din Romania au creat o cultura eficienta si sigura de prevenire a transmiterii virusului, in asa fel incat am continuat sa lucram fara riscul infectiei chiar si in ultimele doua luni, cand marea majoritate a activitatilor economice s-au inchis” a comentat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Experienta PRIMER arata ca a functionat foarte bine asa zisa “tripleta de aur” care consta din 1) distantare individuala de cel putin 1,5 metri; 2) igiena mainilor: portul manusilor si spalare si dezinfectare de cat mai multe ori pe zi; si 3) eticheta respiratorie: portul mastii, tusa si stranut in pliul cotului si igiena nazala cu servetel. Aceste masuri simple, recomandate si de autoritati, salveaza vieti in conditiile in care se stie ca SARS-CoV-2 ramane un virus inalt contagios chiar si la personale asimptomatice, care se poate propaga cu usurinta dupa relaxarea din 15 mai.

“Practicarea cu responsabilitate a acestor masuri, educarea copiilor si seniorilor in a le practica, intrarea lor in obisnuinta, chiar in reflex, va avea ca efect nu numai castigarea luptei cu aceasta boala ci si preventia raspandirii altor boli infecto-contagioase” a aratat oficialul PRIMER.

Cea mai la indemana masura, care nu costa nimic, ramane distantarea individuala la un spatiu de cel putin 1,5 metri. “Purtatul corect al mastii si utilizarea adecvata a manusilor in public necesita timp de invatare si acomodare – astfel incat recomandarea PRIMER ramane ca in orice moment, oriunde ne-am afla, fiecare dintre noi sa ne asiguram ca pastram o distanta de minim 1,5 metri fata de persoana de langa noi” a mai adaugat Damian.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA.