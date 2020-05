OK Medical: Viorel Cataramă, testat negativ pentru COVID-19!

Ca urmare a solicitarilor media repetate si cu acordul pacientului, OK Medical este in masura sa comunice public urmatoarele:

In cursul zilei de 14.05.2020, ora 11:30, OK Medical a prelevat probe de la domiciliul pacientului Viorel Catarama in vederea testarii RT-PCR si anticorpi IgG si IgM SARS COV2.

La ora redactarii prezentului comunicat, 14.05.2020, 12:15, rezultatul testului rapid anticorpi IgG si IgM este negativ.

Acest rezultat indica absenta anticorpilor SAR COV2, ceea ce inseamna ca pacientul nu este purtator al virusului sau se afla in perioada de incubatie (5-10 zile de la infectare).

Rezultatul testului RT-PCR, va fi comunicat public in data de 15.05.2020.

Data:

14.05.2020

Echipa OK Medical