Corina Chiriac se desparte de Național TV după 12 ani

Corina Chiriac a încheiat contractul cu Național TV, unde a prezentat emisiunea de divertisment ”Opriți timpul!”, vreme de 12 ani. Vestea este confirmată chiar de celebra artistă, care mărturiseşte motivele pentru care a luat această decizie, dar şi planurile de viitor.

„Da, este adevărat că nu voi mai prezenta emisiunea „Opriți timpul!” de la Național TV, după 12 ani petrecuți acolo. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat și vă spun că am alte planuri profesionale. Vestea bună, neoficială, este că în aceste două luni și jumătate mi-am reorganizat dulapurile și sertarele din casă, am făcut curat și mi-am reparat balconul care nu este mare.

Ştiu şi șefii de la Național TV, voiam să mă retrag după Anul Nou. Pentru că din când în când trebuie să mai pui punct și virgulă sau punct. Am onorat tot ce am avut de onorat și m-am epuizat profesional. În momentul în care un artist nu mai vine cu ceva nou în fața fanilor sai, cariera lui intra în derivă. Trebuie să vin cu ceva nou.

Nu există un plan de a colabora cu o altă televiziune. Da, am colaborat cu TVR la emisiunea „Deschide poarta soarelui” și m-a onorat această invitație, eu sunt produsul TVR-ului acum 50 de ani.

Îmi scriu amintirile într-o viitoare carte și asta îmi mănâncă tot timpul, mă consumă emoțional. Vreau să retrăiesc perioadele prin care am trăit în ultimii ani. Sunt amintiri importante. Că să fiu mai exactă, trebuie să retrăiesc totul, 70 de ani de viață și 50 de carieră. Mi-am evocat părinții, aveam nevoie de o perioadă de odihnă„, a declarat Corina Chiriac pentru Click.ro.