Teatrelli și Galateca încheie un parteneriat strategic! Primul eveniment este o expoziție de fotografie virtuală semnată de Mihaela Tulea!

Artă performativă și artă vizuală, un teatru public și o galerie privată, Teatrelli și Galateca, își unesc forțele pentru a promova și a celebra arta contemporană în cele mai diverse forme de exprimare, într-o perioadă în care dialogul și schimbul cultural sunt mai importante ca oricând.

Printr-un parteneriat strategic, Teatrelli și Galateca – galerie de artă contemporană și design aduc publicului prima expoziție virtuală de fotografie de teatro semnată de Mihaela Tulea. Lansarea expoziției în parteneriat cu Galate ca va avea loc luni, 25 mai, în mediul online, pe canalele de comunicare ale galeriei – pe site, pagina de Facebook și pagina de Instagram Galateca.

Fotografiile din seria „Teatrul și fotografia-spectacol. O poveste în spatele poveștii cu MihaelaTulea” reunesc imagini din spectacole precum: „Vertigo 20” (compania de dans Vertigo din Israel, coregrafia: Noa Wertheim), „Faust” (regia: Silviu Purcărete), „Trei surori” – un scenariu (ne)firesc de liber după Cehov (regia: Radu Afrim), „Horses in the Sky” (compania de dans Kibbutz din Israel, coregrafia: RamiBe’er), „Tragi Comedy” (un spectacol de Gigi Căciuleanu), „Ținutul din miezul verii” (regia: Vlad Massaci), „Persona” (regia: Radu Nica) etc. Pe canaleleTeatrelli,respectiv pe site-ul www.teatrelli.com, la secțiunea Dezbateri – Artist Talks și pe paginile de Facebook și Instagram ale teatrului, proiectul rulează deja din 14 mai, cu o selecție zilnică de maxim 4 fotografii semnate de Mihaela Tulea din 40 de spectacole memorabile de teatro și dans, însoțite de o poveste din spatele obiectivului. Proiectul își propune să aducă o perspectivă nouă din care este privit și receptat teatrul: pune în lumina reflectoarelor fotograful de teatru, expune poveștile care-l animă, arată detaliile tehnice din culise și transformă fotografia și experiența privirii într-un spectacol în sine, prin forța a ceea ce ajunge să exprime fiecare fotografie.

Grație parteneriatului dintre Teatrelli și Galateca, publicul iubitor de artă vizuală și artă performativă contemporană se poate bucura în fiecare zi, pe site-ul, precumși pe pagina de Facebook și Instagram a galeriei, de câte o lucrare din seria „Teatrul și fotografia-spectacol. O poveste în spatele poveștii cu MihaelaTulea”, purtând amprenta curatorială Galateca, într-o selecție ce apropie o dată în plus arta contemporană și fotografia de teatru – o experiență inedită, sub semnătura a două insituții de cultură. Fotografiile Mihaelei Tulea sunt integrate în cadrul proiectului Galateca „Inside/Outside”, secțiunea „Artist in Focus”.

În luna iunie, colaborarea se va extinde cu o nouă formă de expunere: fotografiile Mihaelei Tulea vor putea fi urmărite de toți trecătorii din oraș, într-una dintre vitrinele Galateca.

„În contextul condițiilor actuale de distanțare socială, galeria Galateca propune un proiect adaptat, care să extindă programul curatorial – Inisde/Outside. Este un spațiu vizual din interior pentru exterior, cu proiecte creative, ansambluri vizuale, realizate de artiști din toate zonele de exprimare. Pornim de la nevoia de siguranță și distanțare socială, cu grijă pentru publicul nostru. Ceea ce ne dorim este să dezvoltăm, împreună cu partenerii noștri, onouă formă de prezentare care să se regăsească în mai multe puncte importante ale orașului, gândim inclusiv o zonă de interacțiune cu publicul. Una dintre secțiuni este‚ Artist in Focus’, care se va deschide cu artista Mihaela Tulea și fotografia de teatru”, a declarat pentru presă AndreeaSandu, fondatoarea și coordonatoarea galeriei de artă contemporană și design Galateca.

„Înainte de toate, teatrul este pentru mine bucurie și terapie, este un ritual. Mi-a fost alături în multe momente, atât de fericire, cât și de tristețe. Spunea cineva că teatrul este ca un dascăl bun, te poate șlefui și te poate duce pe drumuri nebănuite, te poate învăța despre cum să trăiești frumos. Un cred că teatral schimbă lumea, însă faptul că vorbește mereu despre oameni și viață mi se pare extraordinar.

Deși trăiesc din și prin fotografie de foarte multă vreme, fotografia de teatru a intrat în viața mea acum 3 ani, printr-o provocare lansată de un om drag sufletului meu. Primele imagini le-am obținut la ‘Aglaja’ lui Ștefan Lupu, o poveste tristă despre o fată săracă care-și imaginează și dansează fericirea, care închide ochii ei mari, albaștri și visează la o masă îmbelșugată, în timp ce are în față o bucată imensă de mămăligă. E ca și-n viață, cu puterea minții poți învinge răul și domina necunoscutul. Îmi place să-mi pun totfelul de întrebări în legătură cu spectacolele la care merg, caut tot felul de nuanțe și, de aceea, un mă limitez la o singură reprezentație. Fie că văd o producție de teatro doar prin obiectivul camerei foto, fie că sunt un simple spectator, întotdeauna teatrul este o încântare, mă scoate din rutina cotidiană și se agață cu fire invizibile de inima mea. Ca fotograf, încerc să obțin maximum din ceea ce se poate în situația dată, indiferent de poziția pe care o am însală. Nu mi-a fost niciodată frică de unghiuri. Știu că îndrăzneala, încăpăţânarea de a fi altfel de cât majoritatea și, de ce nu, dăruirea își vor spune cuvântul în fotografiile mele. ”, povestește fotografa Mihaela Tulea.

Despre MihaelaTulea

Mihaela Tulea este fotograf de teatru. Autoare a unor articole pentru Nikonisti.ro, ea abordează cu succes mai multe genuri fotografice. Imaginile ei au apărut în publicații naționale și internaționale, printre acestea se numără și celebra revistă franceză Théâtre/Public care a publicat la începutul anului o fotografie din spectacolul lui Radu Afrim „Dacă am gândi cu voce tare”, realizată de Mihaela Tulea. Tot ea a semnat anul trecut, în luna martie, fotografiile expoziției „Frumusețea nevăzută”, organizată de Teatrul Odeon. De asemenea, Mihaela Tulea a fost selectată în expoziția centrală a celei de-a 2-a ediții a festivalului de fotografie Reforma Photo Days 2 (RPD2), lucrarea ei fiind publicată și pe coperta revistei RPD2.

Despre Galateca – galerie de artă contemporană și design

Galateca este una dintre cele mai cunoscute galerii multidisciplinare de artă și design din România, spațiu de referință, o platformă de promovare a proiectelor originale. Plină de vitalitate și modernitate, Galateca poartă semnătura arhitectului Radu Teaca și este situată în inima Bucureștiului, la parterul unei clădiri istorice: Biblioteca Centrală Universitară Carol I. De-a lungul timpului, galeria a găzduit numeroase expoziții de artă contemporană, dar și interdisciplinare ale artiștilor din întreaga lume. La începutul anului 2013, a fost lansată și NeoGalateca – un gallery shop ce completează zona expozițională, devenit de referință pentru publicul român și străin pasionat de cadouri de artă și design. În egală măsură, galeria și-a asumat un program de promovare a valorilor românești, în cadrul inițiativei Romanian Art Energy.

DespreTeatrelli

Teatrelli este un proiect al Primăriei Capitalei, prin creart, un spațiu cultural alternativ dedicat artelor performative, care oferă publicului producții proprii de teatru și dans, precum și concerte acustice, dezbateri și artist-talk-uri.

