Eveniment special: proiecție+audiție: Meseria, brățară de aur: de la propagandă socialistă la țepe neoliberale

Vineri, 24 aprilie, de la ora 19:30, Cinemateca Eforie devine spațiul unei întâlniri neobișnuite între trecut și prezent: o proiecție specială de scurtmetraje documentare pe peliculă, intercalată cu o audiție colectivă din serialul documentar Țeapă Țeapă Țeapă.

Evenimentul este curatoriat ca o experiență hibridă, care pune față în față imagini de arhivă și povești contemporane, deschizând un spațiu de reflecție asupra muncii, valorii și înșelătoriei.

Se pun în dialog felurile în care munca și ideea de câștig au fost construite și reinterpretate de-a lungul timpului, de la imperativele unei epoci în care versiunea oficială era că nimic nu se obține fără efort, până în zilele noastre, unde câștigul rapid este mai valorizat decât munca însăși și poate masca înșelăciunea și exploatarea.

Totuși, indiferent de vreme și de vremuri, miza rămâne aceeași: cum se câștigă și, mai ales, cine plătește. Promisiunea iluzorie a câștigului traversează epoci, schimbându-și doar mecanismele prin care „se cade-n plasă”. Cum sunt construite țepele și de ce funcționează atât de bine? Ce spun ele despre societatea în care trăim?

Evenimentul preîntâmpină ziua de 1 Mai și propune o întâlnire relaxată și critică în jurul ideii de muncă și al felului în care aceasta este înțeleasă astăzi.

Despre filme

Nici pâine fără muncă (Eric Nussbaum, 1977)

Filmările, realizate la Timișoara, în cadrul Uzinei Mecanice și al Școlii Profesionale, surprind viața și formarea celor aproximativ 15.000 de elevi pregătiți în cincinalul 1976–1980 ca muncitori calificați și tehnicieni. Filmul conturează activitatea lor și insistă asupra portretelor unor tinere provenite din mediul rura pentru a arăta condițiile lor de trai, cât și procesul de transmitere a valorilor și experienței între generații.

Pe orice căi (Dumitru Done, 1975)

Documentarul, sprijinit de Ministerul Justiției, este un scurt tratat de moravuri, năravuri și… căciuli furate. Într-un tribunal se desfășoară un proces în care inculpații sunt judecați pentru infracțiunea de furt și însușire a unui câștig ilicit.

Pasiențe (Eugen Popiță, 1973)

O echipă de filmare publică un anunț la Tomis pentru a găsi două ghicitoare pentru interpretarea unor roluri într-un lungmetraj. Scopul acestui experiment este demascarea acestei înșelăciuni, indiferent de tehnica folosită, ghicitul în cărți sau în cafea. Tatiana, o studentă, apare în trei ipostaze diferite în fața ghicitoarelor, iar reacțiile lor arată că predicțiile depind de multe (ne)cunoscute…

Mica rămășiță și fanatismul religios (Valeriu Slobozeanu, 1983)

Filmul urmărește lumea unor „profeți” moderni, inventatori de religii noi, construite pe rămășițele unor practici vechi, cu caracter magic. Profitând de credulitatea victimelor lor, ei acționează în numele acestor religii și colectează donații, „vindecă” și comit acte anti-sociale.

Iarna unor pierde-vară (Iancu Moscu, 1974)



Acest documentar prezintă diferite persoane fără loc de muncă cărora li se ia un interviu pentru a afla din ce trăiesc aceștia. Un elev vorbește despre faptul că a fost exmatriculat de la școala profesională din cauza absențelor și un tată despre dorința sa de a fi detectiv particular. Cotoi, un mare jucător de biliard pe bani discută despre trișat, iar o femeie își descrie perioada petrecută în pușcărie și cum o afectează în prezent.

Despre Țeapă Țeapă Țeapă

Este un serial audio documentar, care intră în culisele fraudelor online: realizatorul Alex Lungu reușește să vorbească cu victime din toată Europa, să confrunte scammeri și chiar să se împrietenească cu un scammer nigerian. „Țeapă Țeapă Țeapă” transformă o temă complexă într-o experiență audio accesibilă și memorabilă – cu sound design, muzică și storytelling ce te transpune într-o lume întreagă, ca un serial bun de HBO.