Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, revoltat: Primăria Capitalei dă dovadă de rea voință în privința “parcului Ion Pârcălab”!

Joi a avut loc ședința Consiliului Local Sector 2, prima ședință care se desfășoară după ieșirea din starea de urgență, în condiții de siguranță și cu respectarea măsurilor de prevenție.

Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, s-a arătat deranjat de reaua voință a Primăriei Capitalei care a revocat proiectul prin care se solicitase CGMB ca Scuarul Amiral Murgescu, din sectorul 2, să poarte numele reputatului sportiv Ion Pârcălab.

“Din nou, Primăria Capitalei dă dovadă de rea voință la adresa Consiliului Local sector 2. De data aceasta este vorba despre revocarea proiectului prin care solicit CGMB ca Scuarul Amiral Murgescu, din sectorul 2, să poarte numele reputatului sportiv Ion Pârcălab. Consiliul Local sector 2 a votat în unanimitate acest proiect și doresc să le mulțumesc consilierilor locali pentru votul lor, dar Primăria Capitalei ne respinge acest proiect pe motiv că un parc nu poate avea mai puțin de 10.000 m! Nu contează că în București sunt parcuri de 1.000 m, cum nu contează nici că de 2 ani de zile aștept, tot de la Primăria Capitalei, schimbarea numelui Parcului Tolbuhin, care, de asemenea, are sub 10.000 m.

În calitate de inițiator al proiectului care s-a vrut revocat astăzi, sunt efectiv stupefiat când văd o astfel de abordare din partea Primăriei Generale a Municipiului București. În continuare se comportă cu Consiliul Local al Sectorului 2 într-un mod incalificabil. Avem foarte multe proiecte care își așteaptă răspunsul și nici măcar nu au catadicsit să le pună pe ordinea de zi a CGMB. Această solicitare era către CGMB, nu către o directoare din PMB. Mi se pare sub orice critică să ne trimită răspuns altcineva. Noi reprezentăm Consiliul Local Sector 2. Noi am votat un proiect în unanimitate și am solicitat CGMB să ne dea un raspuns. In schimb, au venit cu niște motivații ridicole. Ne spun că nu se poate denumi parc un spațiu verde mai mic de un hectar, cu toate că noi de peste 2 ani de zile am cerut modificarea numelui Parcului Tolbuhin, care are doar 5.000 m.

Acel parc, Tolbuhin, poate să aibă numele de parcul Tolbuhin. Azi, cînd e și Ziua Eroilor, nu le e rușine să tolereze ca un parc din Sectorul 2 să poarte numele unui cotropitor! Parcul Tolbuhin este bun pentru doamna Firea, dar să dăm numele unui mare sportiv român, Ion Pârcălab, cunoscut în lumea fotbalului ca “Săgeata Carpaților”, care locuiește în sectorul nostru și care e un exemplu pentru oameni, nu e bine.

Copiii noștri au nevoie de exemple pozitive, au nevoie să cunoască personalitățile care au trăit sau trăiesc în comunitatea lor, doar așa putem crește generații responsabile. Din păcate, CGMB aruncă în lupta politică o personalitate a sectorului nostru, care merită apreciere și recunoaștere, nu dispute politice, fără nicio miză reală.

În următoarea sedință de Consiliu Local voi formula un amendament prin care voi propune denumirea de “scuarul Ion Pârcălab”, nu parcul, pentru a fi conducerea Primăriei Capitalei mulțumită”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, viceprimarul Dan Cristian Popescu.